RMF24

Irański parlamentarzysta Ahmad Bakszesz Ardestani oświadczył, że zasięg irańskich pocisków balistycznych obejmuje już całą Europę. To kolejne ostrzeżenie ze strony Teheranu, które budzi niepokój na Starym Kontynencie.

W poniedziałek irański deputowany Ahmad Bakszesz Ardestani, członek parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego, ogłosił, że zasięg irańskich rakiet wzrósł. Jak podkreślił polityk, rozkaz precyzyjnych, punktowych uderzeń wydał sam najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei.

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Zasięg naszych rakiet wzrósł z 2 tys. do 4,5 tys. km, a nasz przywódca Ali Chamenei polecił, by stały się one precyzyjne i zdolne do przeprowadzania punktowych uderzeń. Oznacza to, że Europa znajduje się w naszym zasięgu – powiedział Ardestani, cytowany przez portal Iran International.

To nie pierwsza tego typu wypowiedź irańskiego parlamentarzysty. Już na początku listopada w rozmowie z dziennikarzami Euronews Ardestani zapowiadał, że Iran odpowie ogniem na każdą bazę w Europie używaną przeciwko Teheranowi. Państwowe media irańskie ostrzegały wtedy, że nowa konfrontacja może sięgnąć „serca Europy”.

Groźby wobec krajów wspierających USA

Ardestani nie ograniczył się jedynie do gróźb wobec Europy. Zagroził również atakami na „materialne i niematerialne zasoby krajów wspierających Amerykę”. To jasny sygnał, że Iran nie zamierza pozostawać bierny wobec ewentualnych działań Zachodu wymierzonych w Teheran.

Katar traci rolę mediatora

W swojej wypowiedzi irański deputowany odniósł się także do roli Kataru jako mediatora w relacjach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Jego zdaniem, Katar nie może już skutecznie pełnić tej funkcji, ponieważ stanowczo potępił irańskie ataki na Kuwejt i Bahrajn.

Przypomnijmy, że 18 listopada Katar oficjalnie uznał te działania za rażące naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej obu krajów oraz złamanie prawa międzynarodowego.