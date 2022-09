Wrocławska Fundacja "Weź pomóż" otwiera jutro stołówkę dla potrzebujących. Będzie ona działać w jej siedzibie przy ulicy Poznańskiej. Organizacja apeluje o przekazywanie produktów, z których będzie mogła przygotowywać posiłki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jeśli pracujecie w sklepie lub w hurtowni pomóżcie nam! Potrzebujemy produktów żywnościowych, dzwońcie, my pojedziemy, poprosimy ludzi z całej Polski, żeby nam taką żywność tu dowieźć. Bo my będziemy gotować, żeby ci ludzie nie chodzili głodni. O to Was bardzo prosimy, pomóżcie nam, bo my karmimy nie tylko osoby z Ukrainy, ale karmimy tych, którzy tego potrzebują - powiedział RMF FM Jan Piontek, szef działającej we Wrocławiu Fundacji "Weź pomóż".

Jak dodał, dziennie organizacja będzie w stanie nakarmić około dwóch tysięcy osób.