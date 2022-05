Policjanci z wrocławskiej drogówki zatrzymali na alei Śląska kierowcę osobowego BMW. Na odcinku z ograniczoną prędkością do 50 km/h jechał on aż 186 kilometrów. Mundurowi przerwali tę niebezpieczną jazdę, ujawniając kolejne naruszenia prawa. Mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami i obowiązywał go sądowy zakaz ich prowadzenia. 36-latek został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 10 punktów karnych.

BMW zatrzymane za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym - 190 km/h / Policja Wrocławska / Policja 36-latek jechał 186 km/h w miejscu, gdzie maksymalnie można jechać 50 km/h. Policjanci przystąpili do kontroli drogowej, która ujawniła więcej nieprawidłowości. Sprawdzenie mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych wykazało, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami i obowiązuje go sądowy zakaz ich prowadzenia. Policjanci nałożyli na 36-latka mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 10 punktów karnych. Następnie mężczyzna trafił na najbliższy Komisariat Policji. Teraz to sąd zadecyduje o jego najbliższej przyszłości. Zgodnie z aktualnymi przepisami grozić mu może nawet 5 lat pozbawienia wolności - przekazał sierż. Szt. Paweł Noga z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość jest wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, a przekraczanie jej w opisany sposób niesie za sobą śmiertelne niebezpieczeństwo. Zobacz również: W Jeziorze Międzybrodzkim znaleziono ciało 25-letniego kajakarza

​Olsztyn: Na UWM powstanie nowy kierunek studiów magisterskich

Łódź neutralna klimatycznie

​Wielkopolskie: W Wągrowcu otwarto punkt utrzymania taboru kolejowego