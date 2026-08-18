Uwaga, puma grasuje na Dolnym Śląsku. Jest zdjęcie z fotopułapki

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Leśnicy z Nadleśnictwa Świdnica potwierdzili, że w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego widziano pumę. Dowodem ma być fotografia z fotopułapki, udostępniona przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. Służby apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność.

Jak poinformowało Nadleśnictwo Świdnica, wcześniejsze sygnały o obecności dużego kota w rejonie Zagórza Śląskiego znalazły potwierdzenie.

„Dla wielu z nas informacja ta początkowo brzmiała jak żart – brakowało bowiem zdjęcia lub nagrania potwierdzającego obecność tego niezwykłego drapieżnika. Teraz mamy jednak konkretny dowód” – przekazali leśnicy.

Opublikowali zdjęcie z fotopułapki, na którym zarejestrowano dzikie zwierzę. Fotografia jest datowana na 9 sierpnia.

Nie wskazano dokładnego miejsca wykonania zdjęcia. Leśnicy otrzymali jednak informacje, że zwierzę mogło pojawić się w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego.

Apel o ostrożność w lesie

Nadleśnictwo Świdnica odradza zbliżanie się do zwierzęcia, próbę fotografowania go i podejmowanie samodzielnych działań.

Osoby, które zauważą pumę, powinny zachować bezpieczną odległość oraz jak najszybciej zawiadomić służby pod numerem alarmowym 112.

Leśnicy proszą również o przekazywanie informacji rodzinie, znajomym i wszystkim osobom korzystającym z terenów leśnych.

To kolejna w ostatnich dniach informacja o możliwej obecności pumy na Dolnym Śląsku. 13 sierpnia Starostwo Powiatowe w Kłodzku ostrzegało mieszkańców i turystów przed niezidentyfikowanym zwierzęciem z rodziny kotowatych.

Zgłoszenie dotyczyło rejonu między Szczytną a Polanicą-Zdrojem. Do leśników z Nadleśnictwa Zdroje miał zgłosić się świadek, który twierdził, że widział pumę.