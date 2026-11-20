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Cztery osoby, w tym prowadzący dom seniora 53-letni Marek Ś., zostały oskarżone o podpalenie aut użytkowanych przez szefową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy.

Auta zostały podpalone na posesji należącej do powiatowej inspektor nadzoru budowlanego w Legnicy. Pierwszy samochód spłonął 30 czerwca, a ogień objął wówczas również drugi pojazd i elewację budynku mieszkalnego. Drugiego podpalenia dokonano w nocy z 12 na 13 sierpnia; ogień strawił wtedy jeden samochód. Łączne straty powstałe w wyniku tych pożarów prokuratura oszacowała na blisko 340 tys. zł.

Marek Ś. głównym oskarżonym

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz poinformowała, że głównym oskarżonym w tej sprawie jest 53-letni Marek Ś., prowadzący dom seniora w Biskupicach koło Legnicy. Mężczyzna odpowie za zlecenie podpalenia pojazdów oraz utrudnianie przeprowadzenia kontroli budowlanych.

Na ławie oskarżonych zasiądą również 38-letnia Karolina A., która według prokuratury pośredniczyła w zleceniu podpaleń, jej 37-letni brat Dawid A., będący – jak wskazała prok. Łukasiewicz – bezpośrednim wykonawcą obu podpaleń, oraz 36-letni Marcin O., który uczestniczył w drugim zdarzeniu.

Według prokuratury Marek Ś. zlecił podpalenie pojazdów na posesji należącej do powiatowej inspektor nadzoru budowlanego po kontrolach przeprowadzonych w budynku, w którym prowadził dom opieki dla osób starszych. Kontrole dotyczyły m.in. samowoli budowlanej, a powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wskazał, że w budynku nie można prowadzić domu opieki.

Karolina A. oraz Dawid A. przyznali się do zarzutów i wskazali, że zleceniodawcą podpaleń był Marek Ś. Do winy nie przyznali się Marek Ś. oraz Marcin O.

„Dwukrotne akty zemsty”. Prowadzący dom seniora miał zlecić podpalenie Prowadzący dom seniora 53-letni Marek Ś. miał, zdaniem prokuratury, zlecić podpalenie aut użytkowanych przez szefową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legnicy. Według śledczych miał zlecić to „w odwecie”. Mężczyzna decyzją sądu został…

Dom seniora pod lupą śledczych

Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Legnicy.

Rzeczniczka legnickiej prokuratury poinformowała, że prowadzone są również inne postępowania związane z działalnością domu seniora zarządzanego przez Marka Ś. W czerwcu tego roku mężczyzna został oskarżony o narażenie jednej z pacjentek w 2024 r. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z niezapewnieniem jej właściwej opieki medycznej w ramach prowadzonego domu opieki.

Ponadto w toku pozostaje śledztwo dotyczące nieprawidłowości w użytkowaniu budynku domu seniora w Biskupicach oraz ewentualnego sprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców placówki. Postępowanie to prowadzone jest na obecnym etapie w sprawie, a nie przeciwko określonej osobie – dodała prok. Łukasiewicz.

Podpalili samochody na posesji w Legnicy, fot. KMP Legnica / Policja