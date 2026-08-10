Puma grasuje pod Ciechanowem? Pilny komunikat

W komunikacie opublikowanym w poniedziałek na stronie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gołyminie-Ośrodku czytamy, że dzikie zwierzę zostało zauważone w okolicach wsi Osiek-Wólka.
Długi ogon, zawinięty na końcu (...) wysłałem swoje służby i po krótkich poszukiwaniach, leśnicy znaleźli trop dużego kota - powiedział reporterowi RMF FM nadleśniczy z Nadleśnictwa Ciechanów - Tomasz Dróżdż.
Apel do mieszkańców
Władze zaapelowały do mieszkańców wsi Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo, by zachowali szczególną ostrożność i nie wchodzili do lasów w tych okolicach.
Poprosiły również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
Komunikat w tej sprawie wydało także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie.
W przypadku zauważenia zwierzęcia nie należy się do niego zbliżać ani podejmować prób samodzielnego schwytania pumy lub przeganiania.
W przypadku zauważenia zwierzęcia lub bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń służb oraz przekazywanie informacji osobom, które mogą nie mieć dostępu do bieżących komunikatów - czytamy w komunikacie.