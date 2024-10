​Dolnośląskie gminy potrzebują turystów, dlatego już jutro rusza specjalna edycja "Twojego fajnego miasta w RMF FM". Żółto-niebieska ekipa przyjedzie do Kudowy-Zdroju, Dusznik-Zdroju i Polanicy-Zdroju. To trzy uzdrowiska, które nie zostały dotknięte przez powódź, ale odczuwają jej skutki - turyści masowo odwołują rezerwacje. Zajrzymy także do Lądka-Zdroju na wyjątkowy mecz piłkarski. Śląsk Wrocław zmierzy się z połączonymi drużynami Trojan Lądek-Zdrój i Kryształ Stronie Śląskie.

/ East News Dolny Śląsk ma pijalnie wód, muzea, sanatoria, park narodowy, Góry Stołowe, szlaki piesze i rowerowe, ale nie ma tego, co najważniejsze - turystów i kuracjuszy. Trzy uzdrowiska: Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój i Duszniki-Zdrój zostały oszczędzone przez powódź, ale mimo to odczuwają skutki żywiołu. Turyści masowo odwołują rezerwacje. Obłożenie w tamtejszych hotelach wynosi około 20 proc., a sezon jesienny był w tych okolicach zwykle bardzo udany. W Parku Narodowym Gór Stołowych w Szczelińcu Wielkim sprzedaż biletów spadła o ponad 90 procent. A dodajmy, że wszystkie szlaki są czynne. Chodziliśmy po Błędnych Skałach. Nie zauważyliśmy nic niepokojącego. Szlaki są gotowe i bezpieczne, a pogoda piękna - powiedziała reporterce RMF FM pani Anna z Głogowa. Według lokalnych przedsiębiorców, w medialnych relacjach z powodzi wciąż mówiło się o Dolnym Śląsku i niektórzy mogli pomyśleć, że woda wtargnęła na jego większą część. Tymczasem zniszczeniu uległo zaledwie 5 proc. atrakcji w całym regionie. Wiele miejsc zostało w ogóle nienaruszonych. Twoje fajne miasto. Wydanie specjalne RMF FM w ramach specjalnej edycji Twojego fajnego miasta odwiedzi w sobotę Kudowę-Zdrój, Polanicę-Zdrój i Duszniki-Zdrój. Wszystko po to, by odczarować te miejsca i pokazać, że są piękne, niezniszczone przez powódź, gotowe na przyjęcie gości. Twoje fajne miasto RMF FM to wyjątkowy projekt naszej stacji. Akcja od lat cieszy się niesłabnącą sympatią wśród słuchaczy, którzy bardzo licznie odwiedzają mobilne studio RMF FM. Dlatego - po licznych mailach od Was, apelach od samorządowców i przedsiębiorców - postanowiliśmy znów ruszyć w trasę. Tym razem na Dolny Śląsk. Podczas specjalnej edycji Twojego fajnego miasta w RMF FM odwiedzimy kilka miejscowości. Zaczynamy w Kudowie-Zdroju / Marek Bazak / East News W najbliższą sobotę rano pojawimy się na Szlaku Ginących Zawodów w Kudowie-Zdroju. Atrakcja, która do tej pory cieszyła się ogromną popularnością, teraz narzeka na małe zainteresowanie. A można tam podczas jednej tylko wizyty zobaczyć pokaz garncarstwa, dom chleba, chatkę z dawnym sprzętem, kuźnię, wiatrak i MINI ZOO! Znajduje się tam przeniesiony ponad 20 lat temu z miejscowości Potok wiatrak-koźlak z 1902 roku. Będziemy też w Dusznikach-Zdroju. Odwiedzimy Muzeum Papiernictwa. To jedyny taki w Polsce zabytek techniki. Pomnik historii. Ale zajrzymy także na tamtejszy ryneczek, by przy kawie i smacznym ciastku spotkać się z mieszkańcami. Zajrzymy również do Polanicy-Zdroju, by w tamtejszej pijalni podpytać kuracjuszy, dlaczego warto jesienią odwiedzić Dolny Śląsk. Takich czynnych, nienaruszonych atrakcji w uzdrowiskach jest masa, zapewniają ci, którzy są na miejscu. Przyjechaliśmy trochę niepewni, wahaliśmy się. Po drodze faktycznie widzieliśmy, co potrafi wyrządzić wielka woda. Ale tu do uzdrowisk nie dotarła. Cieszymy się, że przyjechaliśmy, jest pięknie. Dodatkowym atutem jest brak kolejek i tłumów na szlakach - mówi pan Damian, który zabrał rodzinę w Góry Stołowe na kilka dni. Wyjątkowy mecz w Lądku-Zdroju Nie może nas zabraknąć na wyjątkowym meczu piłkarskim, który właśnie w sobotę zostanie rozegrany na boisku w Lądku-Zdroju. Śląsk Wrocław zmierzy się z połączonymi drużynami Trojan Lądek-Zdrój i Kryształ Stronie Śląskie. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc ofiarom powodzi oraz odbudowę zniszczonej infrastruktury. Początek meczu zaplanowano na sobotę o godz. 14.30. Organizatorzy liczą na duże wsparcie ze strony kibiców i sympatyków piłki nożnej. Drodzy słuchacze RMF FM, dołączcie do nas. Podróżując, pomagamy Dla uzdrowisk turystyka jest głównym źródłem dochodu. Bez ludzi hotele, restauratorzy, właściciele atrakcji nie utrzymają się, a region bardzo potrzebuje finansowego wsparcia. Pamiętajcie też państwo o tym, że znaczna część osób poszkodowanych w powodzi pracuje u nas. Jeżeli oni nie będą mieli pieniędzy i pracy, to nie będą mieli pieniędzy na odbudowę swoich domów i gospodarstw - dodaje Mateusz Jellina, burmistrz Polanicy-Zdroju. Dlatego raz jeszcze zapraszamy wszystkich słuchaczy RMF FM i RMF24: przyjeżdżajcie na Dolny Śląsk. Słuchajcie Faktów i śledźcie nasze social media. Sprawdźcie, gdzie będziemy za tydzień! / Marek Bazak; Zofia Bazak / East News Zobacz również: Konstrukcja mostu w Głuchołazach zamontowana. Zobacz nagranie

Kryzys w Stroniu Śląskim. "Ludzie zaczną stąd uciekać na zawsze"

Pomoc dla rolników po powodzi. Minister podał kwoty

Stronie Śląskie: Kilkaset osób wciąż nie może wrócić do domów