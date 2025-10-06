Nadchodzący tydzień przyniesie pochmurną aurę, opady deszczu i wyraźne ochłodzenie. W wyższych partiach gór pojawi się śnieg, a w całym kraju temperatura będzie umiarkowana. Nieco cieplej będzie w weekend.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Początek tygodnia pod znakiem chmur i deszczu

Poniedziałek i wtorek upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia oraz opadów deszczu. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w pasie od Pomorza Wschodniego przez Kujawy po Ziemię Łódzką, gdzie suma opadów może wynieść nawet 15 mm. Na pozostałym obszarze kraju deszcz będzie słabszy, a przejaśnienia pojawią się głównie na wschodzie. Wysoko w Sudetach i Karpatach wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach przybędzie nawet do 5 cm śniegu.

Temperatura w poniedziałek w ciągu dnia wyniesie od 10 do 13 st. C, na wschodzie i nad morzem do 14 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat około 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, gdzie może osiągać prędkość do 60 km/h.

We wtorek niebo będzie w większości zachmurzone, ale pojawi się więcej przejaśnień, zwłaszcza na wschodzie, gdzie możliwe są nawet rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu wystąpią głównie na południu kraju, choć miejscami może popadać także w innych regionach. Wysoko w Karpatach, powyżej 1600 metrów nad poziomem morza, spodziewany jest śnieg. W Tatrach może przybyć nawet 8 centymetrów białego puchu.

Temperatura wyniesie od 11 st. C na południu do 16 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a jego kierunek - ze względu na niż - pozostanie zmienny w całym kraju.

Środa i czwartek: Więcej przejaśnień, ale deszcz nie odpuszcza

W środę zachmurzenie utrzyma się, choć na południowym wschodzie możliwe są większe przejaśnienia. Opady deszczu wystąpią głównie na północy i północnym zachodzie kraju. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 12 do 17 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany, z przewagą kierunków zachodnich.

Czwartek przyniesie więcej przejaśnień i rozpogodzeń, szczególnie z północnego zachodu. Opady deszczu pojawią się miejscami, głównie w centrum i na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h.

Prognoza na ten tydzień / IMGW /

Weekend: Cieplej, ale z przelotnymi opadami

Piątek zapowiada się jako najcieplejszy dzień tygodnia - termometry pokażą od 13 do 18 st. C. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południu i północnym wschodzie okresowo wzrośnie do dużego, z możliwymi słabymi opadami deszczu. Wiatr zacznie się wzmagać, szczególnie na północy i nad morzem, gdzie w porywach może osiągać nawet 75 km/h.

W sobotę przez kraj będzie przemieszczać się strefa frontowa, przynosząc wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 17 st. C, a wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny.

Niedziela zapowiada się pogodnie, choć na południu kraju pojawi się więcej chmur i mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie niższa - od 11 st. C do 15 st. C. Wiatr osłabnie, jednak na wschodzie pozostanie porywisty i będzie wiał z zachodu oraz północnego zachodu.