RMF24

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Komendant straży miejskiej w Kłodzku (Dolnośląskie) usłyszał w czwartek 20 zarzutów. Michałowi T. zarzucono m.in. przekroczenie uprawnień, działania na szkodę interesu prywatnego, fałszywe oskarżenie i składanie fałszywych zeznań. Grozi mu 8 lat więzienia.

Michał T. został w czwartek przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, gdzie przedstawiono mu 20 zarzutów dotyczących różnych przestępstw.

Dotyczą one przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i działania na szkodę interesu prywatnego, ujawnienia informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, bezprawnego przetwarzania danych osobowych, składania fałszywych zeznań, fałszywego oskarżenia i tworzenia fałszywych dowodów celem skierowania przeciwko określonej osobie ścigania o wykroczenie.

Jak powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera, zarzuty są związane m.in. z ujawnionymi w internecie nagraniami z interwencji i działań straży miejskiej oraz ukazanymi tam wizerunkami osób, wobec których takie działania były podejmowane.

Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

Wobec Michała T. śledczy zastosowali wolnościowe środki zapobiegawcze, tj. zawieszenie w czynnościach komendanta SM w Kłodzku oraz funkcjonariusza SM, zakaz opuszczania kraju, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się ze wskazanymi określonymi osobami, występującymi w sprawie w charakterze pokrzywdzonych i świadków.