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Pociąg dalekobieżny PKP Intercity relacji Frankfurt nad Odrą - Kraków Główny uderzył w samochód ciężarowy na przejeździe kolejowym w okolicach przystanku Chróstnik (Dolnośląskie). Doszło do wykolejenia lokomotywy.

Ruch pociągów na trasie Lubin - Raszówka (linia kolejowa nr 289) został wstrzymany w czwartek późnym wieczorem po wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w okolicach przystanku Chróstnik - poinformowały Polskie Linie Kolejowe.

Jak podano w komunikacie, pod pociąg dalekobieżny relacji Frankfurt nad Odrą - Kraków Główny wjechał samochód. Doszło do wykolejenia lokomotywy. Za pociągi pasażerskie wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa.

Jak wstępnie ustaliła policja, na przejazd kolejowy w Chróstniku wjechał samochód ciężarowy z przyczepą, ale nie był w stanie go opuścić - podał portal lubin.pl.

Kierowca zdążył wysiąść, zanim w samochód uderzył nadjeżdżający pociąg PKP Intercity. Pasażerowie pociągu nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

W piątek rano ruch pociągów na trasie Lubin - Raszówka wciąż był wstrzymany.

Po wkolejeniu lokomotywy oraz ściągnięciu składu do stacji Raszówka służby techniczne PLK SA kontynuują prace przy naprawie uszkodzonej infrastruktury kolejowej - sieci trakcyjnej, toru oraz urządzeń przejazdowych - podały PLK.