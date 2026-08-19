Puma w lasach koło Wałbrzycha. Apel do turystów i mieszkańców

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W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu zebrał się sztab kryzysowy w związku z informacjami o pumie widzianej w okolicznych lasach. Leśnicy z Nadleśnictwa Świdnica potwierdzili, że otrzymali zdjęcie zwierzęcia z fotopułapki. Służby podkreślają jednak, że na terenie powiatu wałbrzyskiego nie ma dotąd fizycznych dowodów obecności drapieżnika.

Nadleśnictwo Świdnica poinformowało we wtorek o fotografii pumy wykonanej przez fotopułapkę. Zdjęcie, datowane na 9 sierpnia, przekazał leśnikom Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy.

Wcześniej, 13 sierpnia, Starostwo Powiatowe w Kłodzku ostrzegło mieszkańców i turystów przed możliwą obecnością nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych. Miało być widziane w rejonie między Szczytną a Polanicą-Zdrojem.

Wspólny monitoring lasów

W środowym spotkaniu w Wałbrzychu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, nadleśnictwa, GOPR, Polskiego Związku Łowieckiego, inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej, a także reprezentanci organizacji społecznych.

Przyjęto plan działania. W pierwszym etapie leśnicy, ratownicy GOPR i myśliwi mają wspólnie monitorować teren. Ich zadaniem będzie odnalezienie jednoznacznych śladów obecności zwierzęcia – m.in. tropów i odchodów w miejscach potencjalnego żerowania.

Dopiero w przypadku fizycznego potwierdzenia śladów uruchomimy wcześniej skoordynowane procedury, mające na celu bezpieczne odłowienie zwierzęcia – przekazał kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Marcin Szewczak.

Apel do turystów i mieszkańców

Władze powiatu wałbrzyskiego oraz Wałbrzycha zapewniają, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie. Starosta wałbrzyski Leonard Górski podkreślił, że służby nie pozostawią bez reakcji żadnego sygnału od mieszkańców.

Samorząd apeluje o zachowanie spokoju i rozwagi podczas pobytu w lasach oraz na terenach przyleśnych. Zaleca szczególną opiekę nad dziećmi i trzymanie zwierząt domowych na smyczy.

Osoby, które zauważą drapieżnika lub znajdą się w sytuacji zagrożenia, powinny zadzwonić pod numer alarmowy 112. Można również skontaktować się ze Strażą Miejską w Wałbrzychu – pod numerem 986 lub 74 64 44 840 – albo z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego: 606 142 717.