Przetrwały ukryte w ziemi niemal 700 lat, będzie można je zobaczyć w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Po kilku latach od znalezienia grosze praskie z XIV i XV wieku z Boguszowa będzie można obejrzeć.

Bezcenne dla archeologów odnalezione monety średniowieczne / Bartłomiej Paulus, RMF FM / RMF FM

Skarb groszy praskich z XIV i XV wieku z Boguszowa - bo o nim mowa to odnaleziony w glinianych naczyniach średniowieczny środek płatniczy. Ponad 1300 monet zostało wykopanych przypadkiem przez chcącego zachować anonimowość mieszkańca przy drodze w lesie na terenie dziś administracyjnie należącym do Boguszowa Gorc w styczniu 2016 roku. To ścieżka łącząca Sobięcin z Boguszowem - podaje portal starakopalnia.pl.

Znalazca przyniósł je do wałbrzyskiego magistratu i tym samym nadał nowy bieg wydarzeń cennemu znalezisku. Gliniane naczynia z monetami trafiły do Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków a następnie wypożyczone zostały do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który skatalogował i przygotował specjalne opracowanie dotyczące tego znaleziska. Potrzeba było na to czasu i funduszy, ale udało się i wykonane ze srebra czeskie monety doczekały się właściwie pionierskiego dla Polski opracowania o tej tematyce.

Zarówno wielkość, jak i wartość skarbu sprawia, że to wyjątkowe przedsięwzięcie na skalę Polski. Dziś skarb ma ogromną wartość - wręcz bezcenną dla archeologów, ale również nominalnie już w średniowieczu tak duża ilość monet miała sporą wartość.

Monety pochodzące z okresu panowania Karola IV i Wacława IV, czyli lat z przedziału 1346 -1419 w okresie prężnie rozwijającego się w tym czasie Księstwa Świdnicko - Jaworskiego, do którego należały osady na terenie dzisiejszego Boguszowa Gorc i Wałbrzycha.

Skąd taka wartość groszy praskich?

Głównie dlatego, że były ówczesnym środkiem gromadzenia kapitału i oszczędności i były walutą międzynarodową. Popularne w tamtym okresie denary miały znaczenie bardziej lokalne, były bardzo często przetapiane i wymieniane na nowe. Nie zawsze miały taką samą wartość co było zależne od regionu.

Na skalę szerszego obszaru, wielu Państw wspólna waluta o silniejszym znaczeniu miała ułatwić handel. Przy kopalniach srebra w Kutnej Horze, dzisiejszej Republice Czeskiej zaczęto więc bić monety ze srebra o gramaturze ok 4 g, które miały spełniać środek płatniczy dla wielu krajów, w których kwitł przecież handel i przemysł. Stworzono międzynarodową walutę, którą w dzisiejszych czasach moglibyśmy porównać do Euro.

Duże denary potocznie zwane groszami praskimi przyczyniły się do rozwoju gospodarek europejskich krajów tamtego okresu, m.in. Mołdawii, Węgier, czy obszaru Niemiec. Grosze praskie spory wpływ na politykę monetarną miały również w Polsce, bo to na ich wzór w XIV wieku ostatni król Polski z rodu Piastów - Kazimierz Wielki przeprowadził reformę monetarną. Wprowadził w Królestwie Polskim jedną stabilną silną monetę - grosze krakowskie.

Monety, które od 10 marca na stałe dostępne będą do zobaczenia w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to niewątpliwe cenny skarb świadczący i pozwalający na przybliżenie nam dziejów tych terenów. Tym bardziej że wzbogacone będą o wystawę zabytków archeologicznych zgromadzonych w wałbrzyskim muzeum z bardzo szerokiego okresu chronologicznego.

Znaleziska reprezentujące okres od późnej epoki lodowcowej aż do współczesności, wszystkie pochodzące z terenu regionu wałbrzyskiego. Na wystawę składają się przedmioty codziennego użytku jak m.in. naczynia, narzędzia czy elementy uzbrojenia. Wystawa będzie miała charakter stały i będzie można ją oglądać codziennie bezpłatnie. To zdecydowanie wystawa skarbów o dużej wartości nie tylko historycznej.