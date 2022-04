Pierwsze dziecko poczęte dzięki programowi in vitro we Wrocławiu, przyszło na świat w połowie lutego 2020 roku. Od tego czasu, dofinansowanie z budżetu miasta przyczyniło się do urodzenia 120 maluchów. Również w 2022 roku program będzie kontynuowany. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 800 tys. zł.

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Facebook Wrocław od zawsze był za życiem. Tak jest i pozostanie. Ogromnie się cieszę, że dzięki naszemu miejskiemu programowi in vitro urodziło się już 120 maluchów. Decyzja o tym, by kontynuować ten program również w 2022 roku nie podlegała wątpliwości. Chcemy dalej wspierać wrocławskie rodziny - wskazuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dotychczas do programu zgłosiło się blisko 1000 par, z czego zakwalifikowane zostały 622. Przeprowadzono 451 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Program in vitro prowadzony we Wrocławiu zakłada dofinansowanie - w maksymalnej kwocie 5 tys. zł - kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary w związku małżeńskim lub partnerskim, która się do niego zakwalifikowała. Warunkiem jest przeprowadzenie przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie. W latach 2019-2021 miasto przeznaczyło na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego blisko 2,4 mln zł. W tegorocznym budżecie zaplanowano 800 tys. zł. Realizacją programu zajmie się Klinika i Laboratoria Medyczne INVICTA przy ul. Grabiszyńskiej 186/1B oraz InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa przy ul. Dąbrowskiego 44. Jakie warunki musi spełnić para? Program miejskiego dofinansowania in vitro we Wrocławiu to szansa dla par, które zmagają się z niepłodnością, w ciągu 12 miesięcy nie zaszły w ciążę naturalnie lub były poddawane nieskutecznemu leczeniu. Obejmuje pary, które mieszkają na terenie stolicy Dolnego Śląska, bądź rozliczały się z urzędem skarbowym na terenie miasta. Decyzję o kwalifikacji pary do programu in vitro podejmuje realizator programu, mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria. Zobacz również: Przetarg na budowę szpitala onkologicznego. Jedyna oferta dwa razy droższa od założeń

