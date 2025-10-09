Budujemy nowy zbiornik, który będzie miał 100 mln metrów sześciennych pojemności i będzie tarczą antypowodziową dla Dolnego Śląska - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zbiornik retencyjny ma powstać w Kamieńcu Ząbkowickim.
W czwartek w Ministerstwie Infrastruktury poinformowano o podpisaniu umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy dotycząca przygotowania dokumentacji to 68 mln zł.
To podstawa, aby rozpocząć najważniejszą inwestycję, oczekiwaną, która dopełnia kaskadę Nysy Kłodzkiej - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Jak dodał, wsparcie finansowe pochodzi od MSWiA, ale będzie refinansowane z Banku Światowego. Zaznaczył, że przygotowania do tej inwestycji trwały od bardzo dawna, ale brakowało "kropki nad i".
Dodał, że zbiornik w Kamieńcu Ząbkowickim ma chronić mieszkańców w obrębie zlewni Nysy Kłodzkiej, ale również dostarczać im wodę i energię. Umowa polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej, nadzorze autorskim i przygotowaniu wszystkich decyzji administracyjnych.
Wkraczamy w taki strategiczny okres budowania odporności Dolnego Śląska, Opolszczyzny, odporności przeciwpowodziowej - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Powódź z września 2024 r. największe straty wyrządziła na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej, m.in. w gminach Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka i Kłodzko.
Straty w woj. dolnośląskim, według szacunków z połowy października 2024 r., wyceniono na co najmniej 5 mld zł. W regionie uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 5,2 tys. budynków mieszkalnych, a powódź bezpośrednio dotknęła ponad 162 tys. mieszkańców Dolnego Śląska.