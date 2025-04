Początek wiosny, to także początek ruchu turystycznego w Ślężańskim Parku Krajobrazowym. Niestety, wraz z rosnącą liczbą turystów, rośnie także liczba wykroczeń, które mogą zagrażać przyrodzie i bezpieczeństwu innych użytkowników parku. Policja wspólnie z leśnikami zapowiada więc wspólne patrole.

Widok z góry Ślęży / Shutterstock

Najwyższy szczyt Masywu Ślęży należy do Korony Gór Polski. To jedno z ulubionych miejsc wrocławian. Ze szczytu rozpościera się widok na Karkonosze, Wrocław oraz szeroką panoramę Dolnego Śląska. Nie wszyscy wspinają się jednak na górę z poszanowaniem prawa.

Rozpalanie ognisk, spacerowanie z psami bez smyczy, parkowanie pojazdów w lesie i na drogach dojazdowych, to najbardziej powszechne problemy, z którymi spotykają się policjanci i strażnicy leśni.

Dlatego właśnie służby zdecydowały się połączyć siły i zorganizować wspólne patrole.

Nie chcemy nikogo straszyć, ale musimy reagować. Turyści muszą mieć świadomość, że las i park to nie miejsce na wszystko. Nasze działania nie mają na celu karania dla zasady - chodzi o bezpieczeństwo ludzi i ochronę przyrody - podkreśla nadkom. Izabela Sierżęga, komendant Komisariatu Policji w Sobótce.

Osoby, które zostaną złapane na gorącym uczynku muszą się spodziewać mandatu, nawet do 1000 złotych.

Ślęża to piękne miejsce i chcemy, by każdy mógł je bezpiecznie odwiedzać. Ale musimy też pamiętać, że jesteśmy tu tylko gośćmi - przyroda, mieszkańcy, zwierzęta mają prawo do spokoju. Prosimy: zachowujmy się odpowiedzialnie - dodaje Sierżęga.

Policjanci i strażnicy zapowiadają, że patrole będą pojawiać się w różnych lokalizacjach - od szlaków turystycznych, przez parkingi leśne, aż po trudno dostępne rejony parku. Oprócz kontroli, mają także rozmawiać z turystami i edukować na temat zasad korzystania z terenów chronionych.