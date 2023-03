O oszukanie co najmniej kilkunastu osób w całej Polsce podejrzany jest 24-latek, którego zatrzymali policjanci z Wrocławia. Podając się za różne osoby mężczyzna oferował mieszkania do wynajęcia we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Ogłoszenia brzmiały bardzo atrakcyjnie. Mężczyźnie zarzucono dokonanie 14 oszustw, ale śledczy podejrzewają, że mogło ich być dużo więcej, podobnie jak osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu połączyli ze sobą zgłoszenia złożone przez kilkunastu pokrzywdzonych z różnych miast. Jak działali oszuści? Najpierw oferujący mieszkanie wzbudzał zaufanie klienta, przesyłając mu zdjęcie rzekomo swojego dowodu osobistego. W rzeczywistości była to fotografia innej osoby, uzyskana w nielegalny sposób. Dane miały być niezbędne do sporządzenia umowy rezerwacyjnej. Za rezerwację pobierano kilkuset złotych zaliczki - wyjaśnia st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Oferty wynajmu były fikcyjne, a mieszkania, o ile, w ogóle istniały pod wskazanymi adresami, nie należały do ogłoszeniodawców. Policjanci zwracają uwagę, że ogłoszenia były umieszczane w portalach internetowych, w których tożsamość nie jest w żaden sposób weryfikowana. To powinno wzbudzić czujność potencjalnych klientów. Zatrzymanemu 24-latkowi grozi za oszustwa osiem lat więzienia.