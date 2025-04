Nastolatka ranna odłamkami szkła, poszkodowane też dwie osoby dorosłe - to efekt wybuchu podczas eksperymentu chemicznego w trakcie dni otwartych w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu - informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu / Martyna Czerwińska / RMF FM

Eksplozja w III LO we Wrocławiu przy ul. Składowej miała miejsce w sobotę podczas doświadczenia chemicznego.

Jak ustaliła reporterka RMF FM, jedna z nauczycielek chciała zaprezentować potencjalnym kandydatom i ich rodzicom widowiskowy eksperyment z użyciem nadtlenku wodoru.

Zamiast niebieskiego płomienia, doszło do ogromnego wybuchu.

To miał być radosny dzień, niestety taki nie był - powiedział naszej dziennikarce dyrektor liceum nr 3 we Wrocławiu, które zaprosiło w sobotę kandydatów na dzień otwarty. W pracowni chemicznej uczniowie pod nadzorem dwójki nauczycieli prowadzili eksperyment, kiedy nagle doszło do eksplozji.

Wszystkie obrażenia były związane z odpryskami szkła - opowiedział Tomasz Cygal, dyrektor placówki, który poinformował, że wśród rannych jest 17-latka oraz dwie osoby dorosłe.

150 osób zostało ewakuowanych z budynku.

Na razie nie wiadomo, dlaczego doświadczenie, które było cyklicznie powtarzane, miało tak nieszczęśliwy finał.

Policja wycofała sie z informacji, że wybuch wybił szyby w szkole. Zniszczyć miały się tylko szklane naczynia używane podczas eksperymentu.

Wiceprezydent miasta Ryszard Kessler (z lewej) i dyrektor szkoły Tomasz Cygal - podczas briefingu / Martyna Czerwińska / RMF FM