Nie minął jeszcze rok od oddania do użytku po remoncie ulicy Robotniczej we Wrocławiu, a już pojawiły się na niej koleiny. Wrocławskie inwestycje sprawdzają przyczynę. Wezwały też wykonawcę do naprawy wady w ramach gwarancji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Koleiny na fragmencie jezdni wyremontowanej niedawno ulicy Robotniczej pojawiły się na wysokości przystanku autobusowo-tramwajowego. Wrocławskie Inwestycje podkreślają, że oczywiście nie powinno się tak stać. Spółka sprawdza, skąd problem na odcinku, który oddano do użytku w ubiegłym roku. Remont robiono w ramach budowy trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Inwestycja jest objęta 10-letnią gwarancją. Wykonawca musi się więc liczyć z tym, że ewentualne usterki będzie musiał usuwać na swój koszt. Wrocławskie Inwestycje wezwały go już, aby naprawił wadę w ramach gwarancji. Do piątku daliśmy sobie czas na analizę tego co się wydarzyło, że koleiny pojawiły się w tym miejscu. W poniedziałek wykonawca ma przedstawić harmonogram prac - mówi Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji. Naprawa ma odbywać się w nocy, tak by zminimalizować utrudniania w ruchu. Zobacz również: Policjanci uratowali życie dwuletniego chłopca, który przestał oddychać

Przy Hali Stulecia powstała strefa kibiców koszykarskiego Śląska Wrocław

W weekend rusza ostatni etap remontu torowiska w centrum Wrocławia

Znamy nazwiska kandydatów na nowego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego