Niebezpieczne znalezisko na Dolnym Śląsku. Niewybuch w okolicy mostu

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Znaleziono niewybuch w okolicy mostu na Odrze w Głogowie na Dolnym Śląsku – ustalił reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. To prawdopodobnie mina z okresu II wojny światowej.

Głogów: Niewybuch w okolicy mostu na Odrze

Niewybuch znaleziono podczas prac remontowych. Ze zgłoszenia, które wpłynęło do policji, wynika, że to najprawdopodobniej mina z okresu II wojny światowej. Do akcji skierowano saperów z 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego.

Zorganizowano specjalną odprawę dla wszystkich służb zadysponowanych do tej operacji – przekazała rzeczniczka prasowa batalionu w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Beniaminem Kubiakiem-Piłatem.

Most na Odrze w dolnośląskim Głogowie ma zostać zamknięty na czas działań m.in. saperów. Kierowcy planujący przejazd drogą krajową nr 12 muszą liczyć się z utrudnieniami.

Utrudnienia dla kierowców

Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że wyznaczono objazd drogami: S3 – węzeł nr 42 Głogów Południe, węzeł nr 41 Głogów Zachód, węzeł nr 37 Nowa Sól oraz drogi wojewódzkie DW315, DW321, DW319.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa akcja służb. GDDKiA przekazała wstępnie, że utrudnienia drogowe mogą potrwać nawet 12 godzin.

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