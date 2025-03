Zatrzymano 30-letniego mężczyznę podejrzewanego o przestępstwo na tle seksualnym wobec 14-latki. Miał on napaść dziewczynkę przy ul. Więckowskiego we Wrocławiu. Podejrzany został zatrzymany dziś, a do tragedii doszło w czwartek po godz. 6 rano. Dziewczynka była w drodze do szkoły, szła na przystanek tramwajowy - wtedy napastnik wciągnął ją do bramy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock 30-latek podejrzewany o przestępstwo na tle seksualnym wobec 14-latki został w sobotę zatrzymany. Mężczyzna w przeszłości karany był za podobne przestępstwo. Jak powiedziała reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji, funkcjonariusze konsultują się w tej chwili z prokuraturą, planując kolejne czynności wobec zatrzymanego. 14-letnia dziewczynka została zaatakowana w czwartek rano przy ul. Więckowskiego. Jak ustaliło RMF FM, kiedy mężczyzna wciągnął ją do bramy, była w drodze do szkoły - szła na przystanek tramwajowy. Do zdarzenia doszło na Przedmieściu Oławskim w dzielnicy Rakowice, czyli niemal w centrum miasta, gdzie jest spory ruch. Wygląda na to, że - tak jak w przypadku zgwałconej w centrum Warszawy 25-letniej Lizy - nikt nie zareagował. Dziecko jest pod opieką psychologów.