Zamaskowany 21-latek wszedł do sklepu, zastraszył ekspedientkę pistoletem, a następnie ukradł z kasy fiskalnej pieniądze i portfel jednej z klientek. To nie pierwsze takie przestępstwo młodego mężczyzny. Na koncie ma także za kradzieże i kradzieże z włamaniem między innymi do sklepu ogólnospożywczego w gminie Olszyna.

Napad w powiecie lubańskim / KPP Lubań / Materiały prasowe Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia w powiecie lubańskim. Do jednego ze sklepów spożywczych wszedł zamaskowany 21-latek. Mężczyzna zastraszył ekspedientkę pistoletem i ukradł z kasy fiskalnej pieniądze. Okradł również klientkę sklepu - zabrał jej portfel z pieniędzmi i dokumentami. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą i w oparciu o uzyskane informacje oraz analizę monitoringu wytypowali 21-latka, jako podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa - informuje policja. Po zatrzymaniu mężczyzny policjanci znaleźli w lesie plecak z pistoletem oraz skradzionym portfelem. Funkcjonariusze ustalili, że 21-latek, odpowiada także za kradzieże i kradzieże z włamaniem między innymi do sklepu ogólnospożywczego w gminie Olszyna. Podejrzany usłyszał w sumie 9 zarzutów - dodaje dolnośląska policja. Na wniosek prokuratora sąd podjął już decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W świetle obowiązujących przepisów za to przestępstwo grozić mu może kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Plecak znaleziony w lesie / KPP Lubań / Materiały prasowe Zobacz również: Napad w hotelu w Płońsku. Napastnicy z młotkami pobili trzy osoby

