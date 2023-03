Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który przywłaszczył firmową kartę do transakcji bezgotówkowych na stacji paliw. W ciągu roku zatankował do swoich samochodów za 70 tys. złotych.

/ Policja Dolnośląska / Policja Mężczyzna liczył, że uniknie odpowiedzialności i nikt nie zauważy jego transakcji - mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze st. sierż. Katarzyna Trzepak-Balicka. W ubiegłym tygodniu przedstawiciel jednego z przedsiębiorstw zawiadomił policjantów z Kamiennej Góry, że nieznany sprawca korzysta z ich firmowej karty. Kryminalni zatrzymali 35-latka podejrzanego o ten czyn. Jak ustalili mężczyzna przez ostatni rok korzystał z przywłaszczonej firmowej karty do tankowania swoich samochodów. Teraz odpowie przed sądem, a grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.