Mężczyzna próbował porwać dziecko z placu zabaw, inne dzieci zareagowały

RMF24

29-letni mężczyzna miał chwycić 5-letniego chłopca bawiącego się na jednym z legnickich podwórek, wziąć go na ręce i zacząć się oddalać. Dzieci zaalarmowały dorosłych krzykiem. Świadkowie ujęli mężczyznę, który następnie został zatrzymany przez policję. Usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 3 października około godz. 19:10 na jednej z ulic w Legnicy. Jak informuje tamtejsza policja, 5-letni chłopiec przebywał na podwórku z innymi dziećmi.

W pewnym momencie do dziecka miał podbiec mężczyzna. Chwycił chłopca, wziął go na ręce i zaczął odchodzić.

Pozostałe dzieci zareagowały wzorowo - natychmiast zaczęły krzyczeć oraz wołać o pomoc. Ich reakcję usłyszeli znajdujący się w pobliżu rodzice, którzy ruszyli za mężczyzną.

Po przebiegnięciu kilkunastu metrów 29-latek przewrócił się wraz z dzieckiem – podaje policja. Zostawił chłopca i próbował uciec, ale został dogoniony i ujęty przez świadków.

Na miejsce skierowano patrol. Zatrzymany mężczyzna miał zachowywać się agresywnie, nie wykonywać poleceń policjantów oraz próbować ich kopać.

Blisko 2,5 promila alkoholu. Test wykazał narkotyki

Badanie alkomatem wykazało u 29-latka blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Test narkotykowy dał natomiast wynik pozytywny w kierunku obecności amfetaminy i metamfetaminy.

Mężczyzna usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat więzienia. Prokurator Rejonowy w Legnicy wystąpił o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. O zastosowaniu środka zapobiegawczego ma zdecydować sąd.

Policja podkreśla, że szybka reakcja dzieci i dorosłych pozwoliła opanować niebezpieczną sytuację.