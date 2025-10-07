Na kary więzienia od 2 do 6 lat wrocławski sąd skazał 16 członków gangu Łukasza W., pseudonim Lucky. Gang ma na koncie kradzież stu luksusowych samochodów i motocykli, w tym auta należące do ambasady Chin w Berlinie.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, grupa działała od 2021 do 2023 roku. W Polsce zbierała zamówienia na konkretne modele, a pojazdy kradła w Niemczech.

Członkowie gangu korzystali ze specjalistycznego sprzętu elektronicznego do przełamywania zabezpieczeń i uruchamiania samochodów. Wykorzystywali tak zwaną metodę "na komputer".

Z ustaleń prowadzącej w ich sprawie śledztwo dolnośląskiej Prokuratury Krajowej wynika, że łupem grupy padły też trzy luksusowe bmw należące do chińskiej ambasady w Berlinie. Wiadomo też, że samochody i motocykle - przewożone do kraju busami - były eskortowane przez innych członków grupy.

Śledztwo prowadzono we współpracy z berlińską prokuraturą i policją. 16 członkom gangu Łukasza W. pseudonim Lucky grozi od 2 do 6 lat za kratkami.