Tragedia w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarł reporter RMF FM, w sobotę wieczorem śmiertelnie pobito tam 59-letniego mężczyznę.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM - Janina F. i jej 59-letni sąsiad byli od dłuższego czasu w konflikcie. Wczoraj przed godziną 19.00, 41-letni syn kobiety, po kłótni z sąsiadem uderzył go pięścią w głowę.

Mężczyzna przewrócił się, a w tym czasie podbiegli do niego 4 koledzy Adama F. Zaczęli kopać go po całym ciele. Następnie agresorzy wsiedli do samochodu i odjechali.

Na miejsce wezwano karetkę. Pomimo resuscytacji, nie udało się uratować pobitego mężczyzny.

Z informacji RMF FM wynika, że policjanci zatrzymali wszystkich podejrzewanych. Sprawą zajmuje się prokuratura.