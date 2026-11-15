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Krajowa – miasto na południowym zachodzie Rumunii – stało się nowym, świątecznym centrum Europy. To właśnie tutaj odbywa się największy pod względem powierzchni jarmark bożonarodzeniowy na całym kontynencie, który każdego roku przyciąga miliony gości z całego świata. W 2026 roku impreza odbywa się pod hasłem „Kraina Elfów”, a historyczna starówka zamienia się w prawdziwą bajkową krainę.

Czterdzieści boisk piłkarskich pełnych świąt. Skala tego jarmarku zaskakuje

Krajowa, miasto liczące około 230 tysięcy mieszkańców, jeszcze do niedawna nie znajdowało się na liście najpopularniejszych europejskich destynacji świątecznych. Tymczasem to właśnie tutaj organizowany jest obecnie największy jarmark bożonarodzeniowy Europy. Zajmuje on powierzchnię aż 280 tysięcy metrów kwadratowych – to obszar odpowiadający ponad tysiącu kortów tenisowych lub czterdziestu boiskom piłkarskim.

Logistyczna skala wydarzenia przewyższa wszystkie zachodnioeuropejskie jarmarki. Każdej zimy historyczna starówka Krajowej zmienia się w magiczną, świetlistą krainę, która przyciąga zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów z najdalszych zakątków świata.

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Latający Święty Mikołaj nad głowami tłumu i miliony lampek LED

Jarmark bożonarodzeniowy w Krajowej to prawdziwe widowisko świateł. Organizatorzy szacują, że w całym centrum miasta rozbłyskuje kilka milionów lampek LED, tworząc zapierające dech w piersiach iluminacje. Wśród atrakcji znajdują się ogromne instalacje w kształcie dziadków do orzechów, bajkowych postaci oraz olbrzymie lodowisko. Nie brakuje również nostalgicznych karuzel czy największego w Rumunii diabelskiego młyna.

Jednym z najbardziej widowiskowych elementów otwarcia jarmarku jest „latający Święty Mikołaj”, który przelatuje na linach ze swoimi saniami nad zgromadzonym tłumem. To właśnie takie widowiska sprawiają, że wydarzenie zyskało renomę jednej z najpiękniejszych atrakcji świątecznych w Europie.

Nie tylko grzaniec i pierniki. Od rumuńskiego cozonac po smaki Kaukazu

Nieodłącznym elementem jarmarku są kulinaria. Na terenie wydarzenia rozstawiono ponad 90 świątecznie udekorowanych drewnianych domków, w których można spróbować zarówno klasycznych, jak i egzotycznych przysmaków. Oprócz tradycyjnych pierników, grzanego wina, gofrów czy rumuńskiej babki cozonac, gogoși (rodzaj rumuńskich pączków – red.) oraz grillowanych kiełbasek, przygotowywanych na miejscu według tradycyjnych receptur, dostępne są także potrawy z Grecji, Libanu, Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Macedonii Północnej, Węgier, Serbii, Bułgarii, Ukrainy, Turcji i Mołdawii.

Poza jedzeniem, na gości czekają stoiska z ręcznie robionym rękodziełem oraz zabawkami z drewna, które idealnie nadają się na świąteczne prezenty.

Cukierkowa sceneria i gigantyczne zabawki. Motyw przewodni edycji 2026

Każdego roku jarmark organizowany jest pod innym, baśniowym motywem przewodnim. W poprzednich edycjach były to m.in. „Piękna i Bestia” czy „Dziadek do orzechów”. W 2026 roku centrum miasta zamieniło się w „Krainę Elfów” – wszędzie można podziwiać kolorowe słodycze, figurki zabawek i fantazyjne dekoracje, a wszystko to rozświetlają miliony światełek.

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Według organizatorów, w ubiegłym sezonie jarmark odwiedziło ponad dwa miliony osób. Do Krajowej przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy Rumunii czy sąsiednich krajów – Bułgarii i Serbii – ale także turyści z Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, USA czy nawet Australii.

Jarmark bożonarodzeniowy w Krajowej trwa od 13 listopada do 3 stycznia 2027 roku.