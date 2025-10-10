Martyna Szamrowicz i Sebastian Jaworski – para z Kłodzka skazana za przestępstwa seksualne wobec własnych dzieci, decyzją sądu została wpisana do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Skazani gwałcili dzieci, fotografowali je, a zdjęcia umieszczali w ukrytej części Internetu.

Martyna Szamrowicz i Sebastian Jaworski wpisani do Rejestru Przestępstw na Tle Seksualnym / Rejestr Przestępstw na Tle Seksualnym /

O prawomocnym uznaniu za winnych wykorzystywania seksualnego swoich dzieci i umieszczeniu we wspomnianym rejestrze poinformowała "Gazeta Wyborcza".

Medium przypomniało, że Szamrowicz i Jaworski wpadli pod koniec 2022 r. w wyniku międzynarodowej akcji wymierzonej w pedofilów. Zostali skazani w 2023 r. odpowiednio na 3 i 20 lat więzienia.

24-letnia kobieta wyszła z więzienia w połowie września tego roku. Obowiązuje ją 10-letni zakaz zbliżania się do skrzywdzonych dzieci. Odbywała karę w systemie terapeutycznym dla sprawców upośledzonych umysłowo.

Jej partner, 30-latek, już wcześniej był karany za pedofilię.

Najmłodsza ofiara miała mieć trzy miesiące

W chwili zatrzymania pary w ich mieszkaniu były trzy dziewczynki - niespełna roczna (wspólne dziecko pary), 1,5-roczna (córka Jaworskiego z poprzedniego związku) i 2,5-roczna (córka Szamrowicz z poprzedniego związku).

Jak ustalili śledczy, Jaworski wykorzystywał córki od stycznia 2021 r., co znaczy, że jedna z nich miała wówczas zaledwie trzy miesiące.

Matka mężczyzny sugerowała w rozmowie z "GW", że motywem zbrodni mogły być kwestie finansowe. Szamrowicz miała chwalić się swojej babci, że "niedługo kupią willę", a środkiem do celu miał być właśnie handel zdjęciami pedofilskimi własnych dzieci w ukrytej części Internetu.

Czym jest Rejestr Przestępstw na Tle Seksualnym?

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym został wprowadzony ustawą z dnia 13 maja 2016 roku. To oficjalna baza danych, w której gromadzone są informacje o osobach skazanych prawomocnie za przestępstwa na tle seksualnym, zwłaszcza wobec dzieci.

Rejestr dzieli się na dwie części: