Martyna Szamrowicz i Sebastian Jaworski – para z Kłodzka skazana za przestępstwa seksualne wobec własnych dzieci, decyzją sądu została wpisana do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Skazani gwałcili dzieci, fotografowali je, a zdjęcia umieszczali w ukrytej części Internetu.
O prawomocnym uznaniu za winnych wykorzystywania seksualnego swoich dzieci i umieszczeniu we wspomnianym rejestrze poinformowała "Gazeta Wyborcza".
Medium przypomniało, że Szamrowicz i Jaworski wpadli pod koniec 2022 r. w wyniku międzynarodowej akcji wymierzonej w pedofilów. Zostali skazani w 2023 r. odpowiednio na 3 i 20 lat więzienia.
24-letnia kobieta wyszła z więzienia w połowie września tego roku. Obowiązuje ją 10-letni zakaz zbliżania się do skrzywdzonych dzieci. Odbywała karę w systemie terapeutycznym dla sprawców upośledzonych umysłowo.
Jej partner, 30-latek, już wcześniej był karany za pedofilię.
W chwili zatrzymania pary w ich mieszkaniu były trzy dziewczynki - niespełna roczna (wspólne dziecko pary), 1,5-roczna (córka Jaworskiego z poprzedniego związku) i 2,5-roczna (córka Szamrowicz z poprzedniego związku).
Jak ustalili śledczy, Jaworski wykorzystywał córki od stycznia 2021 r., co znaczy, że jedna z nich miała wówczas zaledwie trzy miesiące.
Matka mężczyzny sugerowała w rozmowie z "GW", że motywem zbrodni mogły być kwestie finansowe. Szamrowicz miała chwalić się swojej babci, że "niedługo kupią willę", a środkiem do celu miał być właśnie handel zdjęciami pedofilskimi własnych dzieci w ukrytej części Internetu.
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym został wprowadzony ustawą z dnia 13 maja 2016 roku. To oficjalna baza danych, w której gromadzone są informacje o osobach skazanych prawomocnie za przestępstwa na tle seksualnym, zwłaszcza wobec dzieci.
Rejestr dzieli się na dwie części:
- Część jawna - dostępna publicznie przez internet, zawiera podstawowe dane sprawców najcięższych przestępstw seksualnych wobec dzieci.
- Część niejawna - dostępna tylko dla uprawnionych organów (np. policji, sądów, prokuratury, niektórych pracodawców), zawiera szerszy zakres informacji o wszystkich skazanych za przestępstwa seksualne.