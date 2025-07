Szpital powiatowy św. Łukasza w Bolesławcu był w środę ewakuowany (budynek A). Powodem - rozszczelnienie rury z gazem spowodowane robotami budowlanymi. Na miejscu pracuje 14 zastępów straży pożarnej, pogotowie gazowe, grupa chemiczna z Wrocławia oraz policja.

Szpital w Bolesławcu ewakuowany / Maciej Kulczyński / PAP

Na miejscu sytuację koordynuje Komendant Powiatowy Policji. Część pacjentów została przetransportowana do szpitala modułowego, inni - których stan na to pozwalał - wypisani do domów.

Służby informują, że sytuacja była poważna i w okolicach szpitala występują bardzo poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje do kierowców o omijanie tego rejonu.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak poinformowała policja, ewakuowanych zostało ok. 250 osób - pacjentów i członków personelu szpitala.

Pogotowie gazowe opanowało już awarię i uszczelniło wyciek. Ok. godz. 12 akcja ewakuacyjna została zakończona.