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„Działania są trudne”. Od kilkunastu godzin walczą z pożarem ogromnej pryzmy śmieci

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 lipca (07:48)

Co najmniej kilkanaście godzin może potrwać dogaszanie ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Blisko 180 strażaków walczyło przez całą noc z płonącą pryzmą odpadów i pożarem budynków należących do kolei.

„Działania są trudne”. Od kilkunastu godzin walczą z pożarem ogromnej pryzmy śmieci
płonący budynek przemysłowy w ruinie
  • W Strzegomiu w sobotę na Dolnym Śląsku wybuchł potężny pożar składowiska odpadów i dawnych budynków kolei.
  • Blisko 180 strażaków w trudnych warunkach i przy silnym zadymieniu całą noc walczyło z żywiołem.
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Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, akcja strażaków jest bardzo trudna, przede wszystkim ze względu na silne zadymienie. Dogaszanie potrwa bardzo długo, bo pryzma odpadów jest ogromna. Trwa ciągła rotacja ratowników i dostawy wody.

Pryzma odpadów o wymiarach ok. 50 na 70 metrów i wysokości nawet do 8 metrów. Różnorakie odpady, są rozdrobnione, zmielone, w dużej mierze są to tworzywa sztuczne, dlatego działania są trudne, bardzo dużo pracy w aparatach powietrznych – mówił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Świdnicy.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Walka z ogniem trwa od sobotniego popołudnia

Pożar wybuchł w sobotę ok. godz. 17 w rejonie Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. Ogień zajął dawne budynki kolejowe i składowisko odpadów. 

Przed godziną 20:00 w akcji gaśniczej uczestniczyło 80 strażaków z OSP i PSP. Przed godz. 22 było ich już 180. Na miejsce przyjechała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje stan powietrza w okolicy.

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Komunikat straży pożarnej w Strzegomiu

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego ogniem nie ma budynków mieszkalnych.

Straż pożarna w Strzegomiu apeluje do osób przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia o zamknięcie okien w budynkach.

„Powstający dym oraz produkty spalania mogą przemieszczać się wraz z wiatrem i powodować pogorszenie jakości powietrza” – podkreślają strażacy.

Dlatego do czasu zakończenia działań proszą nie tylko o zamknięcie okien, ale też o ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie zdarzenia, nieutrudnianie dojazdu i pracy służbom ratowniczym i stosowanie się do poleceń służb.

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Źródło: RMF FM
Tagi: pożar strzegom

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