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Tradycji stało się zadość! Przed Świętem Dziękczynienia, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oficjalnie ułaskawił dwa indyki – Freedom i Feathers. Uroczystość odbyła się na nowo wybudowanym lądowisku dla śmigłowców przed Białym Domem i jak co roku przyciągnęła uwagę nie tylko Amerykanów, ale i całego świata.

Podczas ceremonii, Donald Trump wręczył ptakom „pełny, całkowity i bezwarunkowy” akt łaski, żartując, że teraz będą mogły żyć wiecznie. Jednak nie obyło się bez małego zamieszania – na miejscu pojawił się tylko jeden z bohaterów wydarzenia, Freedom. Jak wyjaśnił prezydent, drugi indyk, Feathers, postanowił skorzystać z wolności i schował się w krzakach.

Oba ptaki pochodzą z Wirginii Zachodniej i ważą odpowiednio 18 i 19 kilogramów. Według National Turkey Federation, Freedom gustuje w napoju Dr. Pepper, natomiast Feathers preferuje jabłka Golden Delicious. Po ułaskawieniu indyki trafią do specjalnego ośrodka na uniwersytecie rolniczym Texas A&M, gdzie pod opieką studentów spędzą resztę życia w komfortowych, klimatyzowanych pomieszczeniach. Już w najbliższy piątek mają pojawić się na meczu futbolu amerykańskiego pomiędzy Texas A&M a Uniwersytetem Teksańskim.

Dwa ułąskawione indyki (fot. EastNews/CHIP SOMODEVILLA/Getty AFP)

Tradycja, która wywodzi się z czasów Lincolna

To już 79. ceremonia ułaskawienia indyków organizowana przez National Turkey Federation. Tradycja ta, choć swoje korzenie ma w czasach prezydentury Abrahama Lincolna, została oficjalnie ustanowiona jako coroczne wydarzenie dopiero w 1989 roku przez George’a Busha Seniora. Od tego czasu prezentacja indyków i ich ułaskawienie stały się nieodłącznym elementem amerykańskiego Święta Dziękczynienia i symbolicznym początkiem sezonu świątecznego w USA.

Po zakończeniu ceremonii prezydent Trump udał się do swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie spędzi Święto Dziękczynienia. W czwartek planuje tradycyjnie zadzwonić z życzeniami do amerykańskich żołnierzy stacjonujących poza granicami kraju.