Duży pożar w Strzegomiu. Strażacy apelują

RMF24

O niezwłoczne zamknięcie okien i stosowanie się do poleceń służb apelują strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w związku z dużym pożarem, do którego doszło w Strzegomiu. Gmina przekazała, że płoną dawne obiekty kolejowe.

Pożar wybuchł w rejonie Alei Wojska Polskiego około godziny 17:00. Ogień zajął dawne budynki kolejowe. Przed godziną 20:00 w akcji gaśniczej uczestniczyło już 80 strażaków. Na miejsce zmierza specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego.

Sytuacja nadal nie jest opanowana. Już teraz mogę powiedzieć, że nasze działania raczej szybko się nie zakończą. Bardziej zakładamy, że potrwają nawet do niedzieli. Pożar jest mocno rozwinięty, a materiały, które się palą, są bardzo skondensowane. Nawet jeśli uda się go przygasić, późniejsze dogaszanie zajmie bardzo dużo czasu. Nastawiamy się na długotrwałe działania – przekazał w rozmowie z portalem swidnica24.pl bryg. Łukasz Grzelak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

W związku z pożarem w mediach społecznościowych strażacy ze Świdnicy zaapelowali do mieszkający w pobliżu pożaru osób o zamknięcie okien w budynkach. „Powstający dym oraz produkty spalania mogą przemieszczać się wraz z wiatrem i powodować pogorszenie jakości powietrza” - zaznaczono w komunikacie.

Poza tym służby zwracają się do mieszkańców o ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie zdarzenia, nieutrudnianie dojazdu i pracy służbom ratowniczym i stosowanie się do poleceń służb.