Wrocławskie MPK prosi o pomoc w poszukiwaniach osoby, która zaatakowała pracownika naprawiającego torowisko. Do tego zdarzenia doszło we wtorek rano, ok. godz. 7:55 przy skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Zaporowskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kluczowe znaczenie dla sprawy może mieć para młodych ludzi, których wizerunki zostały opublikowane w mediach społecznościowych wrocławskiego MPK. Jedna z tych osób jest świadkiem a druga prawdopodobnym sprawcą. Jak dowiedział się reporter RMF FM, młody mężczyzna miał zahaczyć o lusterko samochodu stojącego w miejscu, gdzie prowadzony jest remont. Pracownik remontujący torowisko najprawdopodobniej zwrócił mu uwagę, a w odpowiedzi został ugodzony nożem w brzuch. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Każdego, kto rozpoznaje te osoby, wrocławskie MPK prosi o kontakt z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu lub najbliższą jednostką policji. Można też zadzwonić pod numer 997. Poszkodowany pracownik MPK został zaopatrzony przez lekarzy.



Mężczyzna został dźgnięty nożem we wtorek rano, ok. godz. 7:55 przy skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Zaporowskiej.