​Pewien 45-latek poszukiwany do odbycia kary został zatrzymany przez policjantów z Lubania (woj. dolnośląskie). Gdy zapukali oni do mieszkania, w którym przebywał, mężczyzna schował się w wersalce.

Poszukiwany 45-latek ukrył się przed policją w wersalce / KPP Lubań / Policja

45-latek był poszukiwany do odbycia kary ponad dwóch lat więzienia. Próbując uniknąć zatrzymania, ukrywał się w różnych miejscach na terenie powiatu lubańskiego.

Nie mniej jednak stróżom prawa udało się namierzyć mieszkanie, w którym mógł przebywać.

Pukanie do drzwi nie przyniosło żadnego skutku i aby je otworzyć, potrzebna była pomoc strażaków i ich specjalistycznego sprzętu.

W środku panowała cisza. Dokładne sprawdzenie pomieszczeń doprowadziło jednak do odkrycia kryjówki. Mężczyzna schował się w wersalce.

To nie wszystko. W mieszkaniu znaleziono również pochodzącą z kradzieży figurkę Buddy. Jak zaznaczyli stróże prawa, przedmiot jest ważny dla prawowitych właścicieli.

45-latek został zatrzymany.