Pewien 45-latek poszukiwany do odbycia kary został zatrzymany przez policjantów z Lubania (woj. dolnośląskie). Gdy zapukali oni do mieszkania, w którym przebywał, mężczyzna schował się w wersalce.
45-latek był poszukiwany do odbycia kary ponad dwóch lat więzienia. Próbując uniknąć zatrzymania, ukrywał się w różnych miejscach na terenie powiatu lubańskiego.
Nie mniej jednak stróżom prawa udało się namierzyć mieszkanie, w którym mógł przebywać.
Pukanie do drzwi nie przyniosło żadnego skutku i aby je otworzyć, potrzebna była pomoc strażaków i ich specjalistycznego sprzętu.
W środku panowała cisza. Dokładne sprawdzenie pomieszczeń doprowadziło jednak do odkrycia kryjówki. Mężczyzna schował się w wersalce.
To nie wszystko. W mieszkaniu znaleziono również pochodzącą z kradzieży figurkę Buddy. Jak zaznaczyli stróże prawa, przedmiot jest ważny dla prawowitych właścicieli.
45-latek został zatrzymany.