RMF24

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Bus pracowniczy uderzył w drzewo w Grędzinie niedaleko Jelcza-Laskowic na Dolnym Śląsku. Jechało nim do pracy 14 osób. Cztery osoby zostały ranne.

Do wypadku doszło przed godz. 6.00 rano. Bus pracowniczy, którym podróżowało 14 osób, wpadł w poślizg, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Jak poinformowały służby, cztery osoby zostały ranne. Według wstępnych ustaleń, do zdarzenia mogły przyczynić się trudne warunki drogowe. Na Dolnym Śląsku w nocy intensywnie padał śnieg.

W regionie doszło też do innych wypadków. Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, na autostradzie A18 ciężarówka zderzyła się z pługopiaskarką. Między węzłami Golnice i Luboszów zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku granicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Apel o ostrożność

Służby apelują, żeby ze względu na trudne warunki zimowe pamiętać o wydłużonej drodze hamowania. Należy zdjąć nogę z gazu i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu.