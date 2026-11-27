Do wypadku doszło przed godz. 6.00 rano. Bus pracowniczy, którym podróżowało 14 osób, wpadł w poślizg, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
Jak poinformowały służby, cztery osoby zostały ranne. Według wstępnych ustaleń, do zdarzenia mogły przyczynić się trudne warunki drogowe. Na Dolnym Śląsku w nocy intensywnie padał śnieg.
W regionie doszło też do innych wypadków. Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, na autostradzie A18 ciężarówka zderzyła się z pługopiaskarką. Między węzłami Golnice i Luboszów zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku granicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Apel o ostrożność
Służby apelują, żeby ze względu na trudne warunki zimowe pamiętać o wydłużonej drodze hamowania. Należy zdjąć nogę z gazu i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu.