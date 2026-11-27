RMF24

Zdecydowana większość Polaków opowiada się za obowiązkowymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi dla myśliwych. Z sondażu IBRiS, zrealizowanego dla „Rzeczpospolitej”, wynika, że takie rozwiązanie popiera łącznie 94,2 proc. ankietowanych.

Obowiązek badań zdecydowanie popiera 75,7 proc. respondentów, a kolejne 18,5 proc. raczej go popiera. Przeciwnych jest łącznie 4,5 proc. badanych: 2,4 proc. jest zdecydowanie przeciw, a 2,1 proc. – raczej przeciw. Zdania w tej sprawie nie ma 1,3 proc. uczestników badania.

Mimo wyraźnego społecznego poparcia nie ma pewności, czy przepisy zostaną przywrócone. Za tydzień Sejm ma zająć się obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim „Uwaga! Polowanie”. Jak pisze „Rzeczpospolita”, istnieje jednak ryzyko, że propozycja po raz kolejny nie uzyska poparcia większości.

Obowiązek już raz zniesiono

Projekt nie jest pierwszą próbą wprowadzenia takich regulacji. Badania dla myśliwych ustanowiono w 2018 roku, w okresie rządów PiS. Wiosną 2023 roku, gdy myśliwi mieli zacząć przedstawiać aktualne orzeczenia, Sejm zrezygnował jednak z tego wymogu. „Rz” przypomina, że decyzję łączono wówczas z nadchodzącymi wyborami.

Po zmianie władzy obowiązkowych, okresowych badań również nie przywrócono. Projekt zgłoszony w 2024 roku przez Polskę 2050 został odrzucony głosami m.in. PiS i Konfederacji. Istotne znaczenie miał także sprzeciw PSL – jedynego ugrupowania z koalicji rządzącej, które nie poparło tej propozycji.

PSL chce objąć badaniami wszystkich posiadaczy broni

Nie wiadomo, jak PSL zagłosuje w sprawie projektu „Uwaga! Polowanie”. Poseł tej partii Jarosław Rzepa zaznaczył w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że klub nie wyklucza poparcia dla okresowych badań, ale pod określonym warunkiem.

Jesteśmy w stanie poprzeć obowiązek badań okresowych, jeśli obejmą wszystkich posiadaczy broni, a nie tylko myśliwych. Nie chcemy, by myśliwi byli traktowani w nieproporcjonalny sposób – powiedział.

Projektu, który zakładałby badania dla wszystkich posiadaczy broni, obecnie jednak w Sejmie nie ma.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzono 20 i 21 listopada 2026 roku metodą CATI na próbie 1069 osób.