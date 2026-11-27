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Gwałtowne burze, ulewne deszcze i silny wiatr sparaliżowały część Stanów Zjednoczonych w Święto Dziękczynienia. W Waszyngtonie, Maryland i innych regionach drzewa przewracały się na domy i samochody. W wielu miejscach doszło do powodzi, a niemal milion odbiorców zostało pozbawionych prądu.

Potężna burza, która w czwartek przeszła przez wschodnie i północno-wschodnie Stany Zjednoczone, przyniosła wiatr osiągający prędkość około 110 km/h oraz intensywne opady deszczu. Niebezpieczna pogoda utrudniła Amerykanom świętowanie Dnia Dziękczynienia i podróżowanie.

Od Missouri po Massachusetts występowały poważne utrudnienia. Zalane ulice, powalone drzewa i uszkodzona infrastruktura wymagały interwencji służb ratunkowych. W niektórych miejscach ratownicy pomagali kierowcom uwięzionym w pojazdach, a mieszkańców zagrożonych budynków ewakuowano.

Zmiażdżone auto w USA, fot. Ron Sachs / East News

USA: Powalone drzewa i zalane ulice

W Waszyngtonie, Maryland i innych miejscowościach drzewa przewracały się na domy oraz samochody. Silny wiatr doprowadził także do zamknięcia części mostów w Maryland.

W New Jersey kierowcy próbowali przejeżdżać przez zalane ulice. Gubernator stanu Mikie Sherrill ogłosiła stan wyjątkowy w związku z rozległymi powodziami, które dotknęły społeczności położone wzdłuż wybrzeża.

Stan wyjątkowy ogłosiła również gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul. Decyzja objęła Nowy Jork, Long Island oraz hrabstwo Westchester.

Na wybrzeżu Delaware fale wdarły się na plaże i promenady. W rejonie Waszyngtonu gwałtownie wzrósł poziom wody, a zalane zostały między innymi pasy startowe lotniska Reagana.

Według amerykańskich służb hydrologicznych w stolicy USA odnotowano wyjątkowo wysokie opady. Było to jedno z najbardziej mokrych Świąt Dziękczynienia w historii miasta.

Niemal milion odbiorców bez prądu

Do czwartkowego wieczora przerwy w dostawie energii elektrycznej zgłosiło ponad 980 tysięcy gospodarstw domowych i innych odbiorców.

Najbardziej ucierpiały Pensylwania, Wirginia, Maryland i New Jersey. Niektóre rodziny musiały spędzić świąteczny obiad przy świecach.

Gubernator Pensylwanii Josh Shapiro poinformował, że firmy energetyczne pracują nad przywróceniem dostaw prądu. W Wirginii i New Jersey ostrzegano jednak, że usuwanie awarii może potrwać nawet kilka dni.

Powalone drzewa w Maryland, fot. Rex Features / East News

Powalone drzewa w Maryland, fot. Rex Features / East News

Utrudnienia na lotniskach i drogach

Burza zakłóciła jeden z najbardziej intensywnych okresów w Stanach Zjednoczonych. Według serwisu FlightAware w czwartek odwołano 460 lotów, a kolejne 2508 było opóźnionych.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) już wcześniej ostrzegała, że opady deszczu i silny wiatr mogą powodować utrudnienia w ruchu lotniczym przez cały tydzień.

Problemy występowały także na drogach i mostach. W niektórych regionach podróżowanie było niebezpieczne z powodu zalanych jezdni, powalonych drzew oraz silnych podmuchów wiatru.

Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe (AAA) szacuje, że w okresie Święta Dziękczynienia około 81,5 miliona Amerykanów miało pokonać co najmniej 80 kilometrów od domu.

Parada Macy's przełożona

Z powodu niebezpiecznych warunków pogodowych organizatorzy przełożyli słynną paradę Macy's z okazji Święta Dziękczynienia w Nowym Jorku.

Wydarzenie, które jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich tradycji świątecznych, ma odbyć się w sobotę. Według przekazanych informacji parada została przełożona po raz pierwszy w historii.

Silny wiatr i deszcz utrudniały poruszanie się pieszym. Organizatorzy zdecydowali, że przeprowadzenie wydarzenia w pierwotnym terminie mogłoby stanowić zagrożenie dla uczestników.

Trudna sytuacja także na zachodzie USA

Niebezpieczna pogoda nie ograniczyła się do wschodniego wybrzeża. Na zachodzie Stanów Zjednoczonych występowały wysokie przypływy, a służby ostrzegały przed kolejnymi burzami.

Wzdłuż wybrzeża Kalifornii poziom wody mógł miejscami przekroczyć 2,4 metra. W San Diego i Los Angeles już wcześniej odnotowano wyjątkowo wysokie przypływy. Mieszkańcom i turystom zalecono unikanie niebezpiecznych obszarów przybrzeżnych.

Z powodu wysokiego poziomu wody odwołano także część połączeń kolejowych linii Amtrak Pacific Surfliner, które przebiegają wzdłuż kalifornijskiego wybrzeża.

Dodatkowe utrudnienia wystąpiły na lotnisku w Miami. W środę wieczorem samolot transportowy FedEx podczas lądowania zjechał z pasa startowego - powodem były trudne warunki atmosferyczne. W związku z incydentem na krótko zamknięto niemal wszystkie pasy.