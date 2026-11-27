RMF24

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Viktor Orban z nową inicjatywą. Były premier Węgier założył międzynarodowy instytut pod nazwą Pro Patria International Foundation. Organizacja poszukuje darczyńców w kraju i za granicą.

Celem nowego instytutu będzie „wzmacnianie współpracy między siłami narodowymi” – poinformował w czwartek na Facebooku Balazs Orban, polityk partii Fidesz.

Instytut ma łączyć badaczy i organizacje z całego świata, które opowiadają się za suwerennością narodową i wartościami tradycyjnymi, czerpać z doświadczeń węgierskich władz oraz wspierać młode talenty w działalności na arenie międzynarodowej - przekazał Balazs Orban.

Zaznaczył, że istotnym zadaniem instytutu w pierwszych latach jego aktywności będzie „organizowanie i wspieranie oporu wobec liberalnego systemu autorytarnego panującego na Węgrzech”.

Celem powołanej przez Orbana instytucji będzie też pobudzenie debaty na temat reformy instytucji Unii Europejskiej - podkreślił Balazs Orban.

W rozmowie z portalem Politico przyznał, że rozpoczęto już zbiórkę funduszy, a organizacja poszukuje darczyńców zarówno na Węgrzech, jak i za granicą.

Balazs Orban podkreślił, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy fundacja będzie ubiegać się o środki finansowe ze Stanów Zjednoczonych.