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Nie ma porozumienia w sprawie nowego budżetu UE na lata 2028-2034 - poinformował po szczycie w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. 24 spośród 27 państw członkowskich opowiedziało się za udzieleniem Ukrainie pożyczki na 2027 r. w wysokości 45 mld euro - dodał.

Niektórzy chcieli większych cięć

Szefowie państw i rządów na szczycie w czwartek omawiali propozycję kompromisu zaproponowaną przez Costę. Przewiduje ona, że kolejny budżet na lata 2028-34 wyniesie 1,58 bln euro wobec 1,76 bln euro proponowanych przez KE w cenach stałych z 2025 r.

Jeśli chodzi o ogólną wielkość budżetu, niektóre państwa członkowskie domagały się dalszych cięć. Większość sprzeciwiła się kolejnym redukcjom, a niektóre zaproponowały nawet wycofanie się z części już wprowadzonych cięć, zwłaszcza w obszarze polityki spójności - powiedział na konferencji prasowej Antonio Costa.

Według niego zdecydowana większość państw członkowskich opowiedziała się za tym, aby nie ograniczać finansowania rolnictwa oraz polityki spójności.

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Pożyczka dla Ukrainy

Szef Rady Europejskiej dodał, że tematem rozmów była też propozycja dotyczący udzielenia Ukrainie dodatkowej pożyczki w wysokości 45 mld euro na 2027 r. 24 państwa członkowskie poparły ten wniosek. Jedno z nich, Bułgaria, weźmie w nim udział wyłącznie w odniesieniu do komponentu niemilitarnego z naciskiem na regiony zamieszkane przez mniejszość narodową tego państwa. Do kwestii tej powrócimy w grudniu - ogłosił Costa.

Słowacja, Czechy i Węgry walczą o wyłączenie ze spłacania odsetek, jakie państwa członkowskie wezmą na siebie, zgadzając się na pożyczkę.

„Wiele do zrobienia”

Dzisiejsze rozmowy były przydatne, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia - oceniła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Teraz trzeba połączyć wszystkie elementy układanki w jedną całość. Będzie to wyzwanie, ale wszyscy wiemy, że potrzebujemy porozumienia, aby środki europejskie mogły zacząć płynąć od pierwszego dnia obowiązywania kolejnych wieloletnich ram finansowych - zaznaczyła.

Według von der Leyen propozycja nałożenia na usługi cyfrowe świadczone przez duże platformy opłat, które zasiliłyby unijną kasę, znalazła „szerokie poparcie” wśród liderów.

W jej ocenie jest szansa na wypracowanie w ramach negocjacji budżetowych solidnego pakietu nowych dochodów własnych UE.