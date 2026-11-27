RMF24

Portugalska policja zatrzymała pięciu mężczyzn podejrzanych o porwanie i zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty Michaiła Gordiejewa. Mężczyzna zaginął we wrześniu 2025 roku w centrum Lizbony.

Wszyscy zatrzymani to cudzoziemcy, a co najmniej jeden z nich posiada rosyjskie obywatelstwo. Policja nie wyklucza, że grupa działała na zlecenie i miała doświadczenie w podobnych przestępstwach na terenie Europy.

Gordiejew zaginął we wrześniu 2025 roku w okolicach stacji metra Saldanha w centrum Lizbony. Ostatni raz widziano go, gdy udawał się na spotkanie w sprawie zakupu kryptowalut. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak wsiada do samochodu w pobliżu stacji metra. Od tego momentu ślad po nim zaginął.

Z informacji przekazanych przez przedstawicieli portugalskiej prokuratury oraz policji wynika, że Michaił Gordiejew został zamordowany niedługo po uprowadzeniu. Nadal nie odnaleziono jego ciała.

Kim był Michaił Gordiejew?

Michaił Gordiejew to rosyjski designer i aktywista, który w mediach społecznościowych otwarcie krytykował reżim Władimira Putina. Po przyjeździe do Portugalii angażował się w pomoc innym opozycjonistom, którzy uciekali z Rosji. Pomagał im m.in. w legalizacji pobytu.

Według portugalskiej telewizji CMTV, śledczy trafili na trop grupy przestępczej po niedawnej, udaremnionej próbie porwania obywatela Ukrainy na terenie Portugalii. To właśnie ten incydent pozwolił na powiązanie sprawców z zaginięciem Gordiejewa i doprowadził do ich zatrzymania.