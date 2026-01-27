Wrocławska Polinka, jedna z najbardziej charakterystycznych atrakcji miasta, nie działa. Powodem jest awaria wykryta podczas weekendowego przeglądu technicznego. Na razie nie wiadomo, kiedy kolejka znów zacznie przewozić pasażerów.

/ Shutterstock

Podczas rutynowego przeglądu, który odbył się w weekend, serwisanci wykryli usterkę przy jednym z wagoników Polinki.

Od poniedziałku nad jej usunięciem pracuje ekipa autoryzowanych specjalistów. "Na razie nie znamy daty ponownego uruchomienia kolejki" – przekazał Michał Ciepielski z zespołu prasowego Politechniki Wrocławskiej.

Polinka nie tylko dla studentów

Polinka to kolej linowa należąca do Politechniki Wrocławskiej. Jej głównym zadaniem jest przewożenie studentów i pracowników uczelni między obiektami położonymi po dwóch stronach Odry.

Z kolejki mogą jednak korzystać także mieszkańcy i turyści, którzy za przejazd płacą 4,60 zł (normalny bilet) lub 2,30 zł (ulgowy).

Polinka kursuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-21:00, z przerwą techniczną od 13:30 do 14:00.

Po zakończeniu naprawy kolejka będzie musiała przejść testy techniczne. Następnie konieczna będzie zgoda inspektora Transportowego Dozoru Technicznego na wznowienie kursów. Cały proces może potrwać kilka dni.

Do tego czasu studenci, mieszkańcy i turyści muszą uzbroić się w cierpliwość.

Atrakcja i codzienny środek transportu

Kolejka linowa Polinka działa od 2013 roku i szybko stała się nie tylko praktycznym środkiem transportu, ale także jedną z atrakcji Wrocławia. Każdego dnia korzystają z niej setki osób.