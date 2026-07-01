Ponad 5 tys. robotów ma pomagać pracownikom
Dlaczego nowe centrum logistyczne Amazona powstaje akurat w Dobromierzu w powiecie świdnickim? Wśród atutów tej miejscowości firma wymienia m.in. dobrą lokalizację i infrastrukturę drogową. Zwraca też uwagę na „dostęp do zaangażowanych pracowników z subregionu świdnickiego i wałbrzyskiego”.
Nowe centrum w Dobromierzu od początku było projektowane tak, aby technologia realnie wspierała naszych pracowników w codziennej pracy. Inteligentne systemy zarządzania procesami i ponad 5 tys. robotów będzie pomagać przy bardziej wymagających zadaniach, usprawniając kompletowanie oraz wysyłkę zamówień. Dzięki temu praca stanie się wygodniejsza i bezpieczniejsza - zapewnił Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.
Będzie to czwarte robotyczne centrum Amazona w Polsce. Wiadomo, że obiekt ma mieć cztery kondygnacje i ponad 200 tys. m² powierzchni.
Jak zaznaczono, na Dolnym Śląsku Amazon zorganizował zróżnicowany „ekosystem logistyczny”. Centra w regionie zajmują się magazynowaniem i wysyłką, sortowaniem produktów przed dostawą, drukiem książek na życzenie oraz przekierowywaniem przesyłek na trasy bez składowania.
Kto znajdzie pracę w nowym centrum Amazona?
Centrum w Dobromierzu stworzy w pierwszym roku działalności ponad tysiąc pełnoetatowych stanowisk.
Oferta pracy obejmuje zarówno operatorów stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki, jak i techników oraz inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie robotów i systemów IT, kierowników operacyjnych, a także specjalistów HR, BHP i administracji – wyliczono w komunikacie.
Amazon działa na rynku logistycznym w Polsce od 2014 roku. Bezpośrednio zatrudnia ponad 19 tys. pracowników.
W latach 2012–2025 Amazon zainwestował w Polsce ponad 45 mld zł. W latach 2026–2028 zainwestować w naszym kraju dodatkowe 23 mld złotych.