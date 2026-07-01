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W październiku Amazon uruchomi w Dobromierzu na Dolnym Śląsku swoje dwunaste centrum logistyczne w Polsce. W pierwszym roku funkcjonowania ma w nim znaleźć pracę ponad 1000 osób. Pomagać im będzie ponad 5 tysięcy robotów.

Ponad 5 tys. robotów ma pomagać pracownikom

Dlaczego nowe centrum logistyczne Amazona powstaje akurat w Dobromierzu w powiecie świdnickim? Wśród atutów tej miejscowości firma wymienia m.in. dobrą lokalizację i infrastrukturę drogową. Zwraca też uwagę na „dostęp do zaangażowanych pracowników z subregionu świdnickiego i wałbrzyskiego”.

Nowe centrum w Dobromierzu od początku było projektowane tak, aby technologia realnie wspierała naszych pracowników w codziennej pracy. Inteligentne systemy zarządzania procesami i ponad 5 tys. robotów będzie pomagać przy bardziej wymagających zadaniach, usprawniając kompletowanie oraz wysyłkę zamówień. Dzięki temu praca stanie się wygodniejsza i bezpieczniejsza - zapewnił Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Będzie to czwarte robotyczne centrum Amazona w Polsce. Wiadomo, że obiekt ma mieć cztery kondygnacje i ponad 200 tys. m² powierzchni.

Jak zaznaczono, na Dolnym Śląsku Amazon zorganizował zróżnicowany „ekosystem logistyczny”. Centra w regionie zajmują się magazynowaniem i wysyłką, sortowaniem produktów przed dostawą, drukiem książek na życzenie oraz przekierowywaniem przesyłek na trasy bez składowania.

Kto znajdzie pracę w nowym centrum Amazona?

Centrum w Dobromierzu stworzy w pierwszym roku działalności ponad tysiąc pełnoetatowych stanowisk.

Oferta pracy obejmuje zarówno operatorów stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki, jak i techników oraz inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie robotów i systemów IT, kierowników operacyjnych, a także specjalistów HR, BHP i administracji – wyliczono w komunikacie.

Amazon działa na rynku logistycznym w Polsce od 2014 roku. Bezpośrednio zatrudnia ponad 19 tys. pracowników.

W latach 2012–2025 Amazon zainwestował w Polsce ponad 45 mld zł. W latach 2026–2028 zainwestować w naszym kraju dodatkowe 23 mld złotych.