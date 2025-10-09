Komenda Powiatowa Policji w Miliczu prowadzi poszukiwania 15-letniej Mai Boniek, mieszkanki miejscowości Stara Huta w gminie Krośnice (woj. dolnośląskie). Nastolatka w niedzielne przedpołudnie 5 października wyszła z domu i do chwili obecnej nie wróciła. Nie poinformowała rodziny, dokąd się udaje, a jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Maja Boniek poszukiwana, fot. Policja Milicz / Shutterstock

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich osób, które mogłyby mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca przebywania zaginionej. Każda, nawet najmniejsza wskazówka, może okazać się kluczowa w odnalezieniu 15-latki.

Maja Boniek zaginęła. Rysopis

Maja ma 15 lat, 151-155 cm wzrostu, szczupłą, smukłą sylwetkę, ciemne włosy oraz zielone oczy.

Znaki szczególne: tatuaże w kształcie literek na obu dłoniach oraz tatuaż w formie kropek na plecach.

Ubranie w dniu zaginięcia: czarna bluza i kurtka, szare spodnie dresowe oraz białe buty sportowe marki NIKE z różowymi napisami.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu Mai Boniek, proszone są o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Miliczu:

ul. T. Kościuszki 4, Milicz

tel. do dyżurnego: 47 87 212 00 (czynny całą dobę)

tel. do Wydziału Kryminalnego: 47 87 212 15

numer alarmowy: 112

Informacje można również przekazać w dowolnej jednostce policji na terenie kraju. Policja zapewnia anonimowość osobom przekazującym informacje.