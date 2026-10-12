RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Założył perukę, czapkę i okulary. 16-latek próbował wynająć cudze mieszkanie za 40 tys. zł

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (07:00)

Nietypowa interwencja stołecznych policjantów. Funkcjonariusze z Woli i Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP zatrzymali 16-latka, który próbował wynająć cudze mieszkanie. Na spotkanie, podczas którego miała zostać podpisana umowa najmu, ucharakteryzował swój wizerunek.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Założył perukę, czapkę i okulary. 16-latek próbował wynająć cudze mieszkanie za 40 tys. zł
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

O fałszywym ogłoszeniu na jednym z portali internetowych policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia. 16-latek oferował w nim najem mieszkania na okres sześciu miesięcy za kwotę 40 tysięcy złotych. Nastolatek umówił się już z potencjalnym najemcą na podpisanie umowy.

Gdy do zawarcia umowy już doszło, policjanci zatrzymali 16-latka. Młody mężczyzna był ucharakteryzowany tak, by go nie rozpoznano - miał założoną perukę, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Trafił do izby dziecka.

Sąd rodzinny zdecydował o umieszczenia 16-latka na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich.


Źródło: RMF24
Tagi: oszustwo Warszawa

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: