Założył perukę, czapkę i okulary. 16-latek próbował wynająć cudze mieszkanie za 40 tys. zł

RMF24

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Nietypowa interwencja stołecznych policjantów. Funkcjonariusze z Woli i Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP zatrzymali 16-latka, który próbował wynająć cudze mieszkanie. Na spotkanie, podczas którego miała zostać podpisana umowa najmu, ucharakteryzował swój wizerunek.

O fałszywym ogłoszeniu na jednym z portali internetowych policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia. 16-latek oferował w nim najem mieszkania na okres sześciu miesięcy za kwotę 40 tysięcy złotych. Nastolatek umówił się już z potencjalnym najemcą na podpisanie umowy.

Gdy do zawarcia umowy już doszło, policjanci zatrzymali 16-latka. Młody mężczyzna był ucharakteryzowany tak, by go nie rozpoznano - miał założoną perukę, czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Trafił do izby dziecka.

Sąd rodzinny zdecydował o umieszczenia 16-latka na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich.