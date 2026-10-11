Podczas remontu odkryli ważny symbol. Eksperci mają dwie hipotezy

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Robotnicy, skuwając tynk, odkryli znak Polski Walczącej na budynku przy ulicy Puławskiej 48 w Warszawie. O znalezisku został poinformowany konserwator zabytków.

Robotnicy, skuwając tynk, odkryli znak Polski Walczącej na budynku przy ulicy Puławskiej 48 w Warszawie (fot. Leszek Szymański)

Robotnicy, skuwając tynk, odkryli znak Polski Walczącej na budynku przy ulicy Puławskiej 48 w Warszawie (fot. Leszek Szymański) / PAP

Budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej, która postanowiła wyremontować elewację. Pod starym tynkiem odkryty został znak Polski Walczącej.

Kotwica znajduje się przy wejściu na klatkę schodową. Niestety została nieudolnie „poprawiona” przez nieznanego sprawcę, który naniósł na nią czarną farbę.

W planach jest profesjonalne usunięcie współczesnej farby i odpowiednie zabezpieczenie znaku. Koszty prac pokryje wspólnota, która może wystąpić o refundację kosztów do biura stołecznego konserwatora zabytków.

Jeżeli po przeprowadzeniu czynności konserwatorskich znak zostanie potwierdzony jako autentyczny ślad z okresu II wojny światowej, a Wspólnota Mieszkaniowa zwróci się do Urzędu Dzielnicy o pomoc w sfinansowaniu jego zabezpieczenia, deklarujemy pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku w ramach posiadanych przez Dzielnicę możliwości i obowiązujących procedur – przekazał PAP rzecznik dzielnicy Mokotów Tomasz Keller.



Z komunikatu Archiwum Akt Nowych, koordynatora projektu Zraniona Stolica, wynika, że odnaleziona kotwica może mieć dwojakie pochodzenie. Eksperci zakładają, że może być pozostałością znaku Polski Walczącej z okresu II wojny światowej lub znaku Solidarności Walczącej z okresu lat 80. XX wieku.

Pierwsza kotwica pojawiła się na ulicach Warszawy 20 marca 1942 r. Namalował ją na werandzie cukierni Lardellego prawdopodobnie podharcmistrz Maciej Aleksy Dawidowski, „Alek”.

W stolicy taki znak można zobaczyć m.in. na gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska (ul. Wawelska 52/54), a trzy inne kotwice znajdują się na gmachu Najwyższej Izby Kontroli (ul. Marszałkowska 82).

Znak Polski Walczącej na elewacji kamienicy (fot. Leszek Szymański) / PAP

Kamienica przy Puławskiej 48 w Warszawie to świadek walk powstańczych. To w tym miejscu w rejonie ul. Puławskiej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Szustra – obecnie Dąbrowskiego) znajdowały się włazy kanałowe, którymi 26-27 września 1944 r. ewakuowali się kanałami do Śródmieścia żołnierze powstańczego Mokotowa. W niedalekiej okolicy przy ul. Puławskiej znajdują się liczne miejsca pamięci (np. tablice Tchorka i pomniki upamiętniające egzekucje i żołnierzy walczących na Mokotowie, m.in. w rejonie ul. Puławskiej 67/69 czy Skolimowskiej).