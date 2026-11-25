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Jest wyrok w sprawie 40-latka, który w sierpniu ubiegłego roku postrzelił mężczyznę przy ulicy Śląskiej w Ciechanowie. Jak dowiedział się reporter RMF MAXX Kamil Puternicki - za usiłowanie zabójstwa sprawca ma spędzić w więzieniu 15 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Do zdarzenia doszło 3 sierpnia w godzinach wieczornych. Przy ulicy Śląskiej został postrzelony 45-latek. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Funkcjonariusze w związku ze sprawą łącznie zatrzymali sześciu mieszkańców Ciechanowa.

Śledczy ustalili, że to ówczesny 39-letni mężczyzna, dwukrotnie tego samego dnia oddał strzały w kierunku pokrzywdzonego. Pierwszy raz podczas jazdy samochodem, drugi raz wieczorem na ul. Śląskiej. Cztery osoby po przesłuchaniu zostały zwolnione, natomiast 21-letni mężczyzna, który towarzyszył pokrzywdzonemu, usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań.

Dzięki intensywnej pracy ciechanowskich policjantów, zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie sprawcy dwóch zarzutów usiłowania zabójstwa. Sąd uznał tylko jeden z nich za zasadny i wymierzył 40-latkowi karę 15 lat pozbawienia wolności.

Jak ustalił reporter RMF MAXX - Sąd Rejonowy w Ciechanowie żąda wyższego wymiaru kary dla sprawcy i złoży odwołanie do II instancji.

Autor: Kamil Puternicki