RMF24

Opactwo benedyktynek w Sierpcu w województwie mazowieckim po 400 latach istnienia przechodzi do historii. To decyzja watykańskiej Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - poinformowała Kuria Diecezjalna Płocka.

„Po rozpatrzeniu sytuacji wspólnoty”

W komunikacie Kuria Diecezjalna Płocka wyjaśniła, że decyzja o zniesieniu sierpeckiego opactwa podjęta została „po rozpatrzeniu sytuacji wspólnoty” i za zgodą Kapituły Generalnej Kongregacji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce.

Na prośbę sióstr benedyktynek watykańska Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wyraziła zgodę na przekazanie diecezji płockiej zabudowań klasztornych wraz z kościołem.

Rzecznik diecezji płockiej Ilona Krawczyk-Krajczyńska powiedziała w środę PAP, iż ustalono, że zniesienie opactwa mniszek benedyktynek w Sierpcu nastąpi z dniem 1 lutego 2027 r.

Co z siostrami z Sierpca?

Kuria Diecezjalna Płocka przypomniała, że historia mniszek benedyktynek w Sierpcu sięga początku XVII wieku. „Siostrom, które w ostatnich latach tworzyły sierpecką wspólnotę, życzymy, aby z wiarą i ufnością nadal realizowały swoje powołanie i benedyktyński charyzmat w nowych wspólnotach” - przekazano w komunikacie.

Kongregacja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce wyjaśniła natomiast, że po zniesieniu sierpeckiego opactwa „siostry będą kontynuować życie zakonne we wspólnotach benedyktyńskich w Jarosławiu, Żarnowcu i Łomży”. „Każda z nich znajdzie tam miejsce, by dalej realizować swoje powołanie” - podkreślono w informacji.

Nie żyje o. prof. Piotr Nawrot. Ocalił tysiące unikalnych dzieł muzycznych W hospicjum w Świeciu w Wielkopolsce zmarł o. prof. Piotr Nawrot - poinformował w oficjalnym komunikacie o. Tomasz Bujarski, prowincjał zakonu werbistów w Polsce. O. Nawrot miał 71 lat. Pracował na misjach w Paragwaju i Boliwii. Komunikat w związku…

Od 1624 roku

Historia opactwa mniszek reguły św. Benedykta w Sierpcu rozpoczęła się w 1624 r., gdy z inicjatywy ówczesnej właścicielki części tamtejszych dóbr Zofii Potulickiej, siostry zakonne zostały tam sprowadzone ze zgromadzenia w Chełmnie. W Sierpcu benedyktynki utworzyły ośrodek modlitwy i kontemplacji przy istniejącym już od XV wieku sanktuarium maryjnym.

Kult sierpeckiej Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei związany jest z objawieniem kleryka Andrzeja w 1483 r., w czasie, gdy w okolicy panowało „morowe powietrze”.

W 1484 r. w miejscu objawienia wzniesiono drewnianą kaplicę, a cztery lata później murowaną świątynię, którą konsekrował biskup płocki Piotr z Chotkowa. W 1513 r. kościół uległ spaleniu i na jego miejscu wzniesiono nową budowlę. Tam też znalazła się czczona do dziś przez wiernych drewniana figura Madonny z Dzieciątkiem - Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei, pochodząca prawdopodobnie z II połowie XIV wieku, którą w 1983 r. koronował kardynał Franciszek Macharski.

Wtedy zaczął się wielki kryzys duchowy. Ujawniono poruszające zapiski papieża Franciszka Zmarły papież Franciszek przeżył dwuletni kryzys duchowy, który rozpoczął się w 2021 roku. Wtedy to – jak wyznał – odczuwał pokusy diabła i zmagał się z problemem sprawowania władzy nad Kościołem katolickim. Mówi o tym opublikowany we wtorek zbiór…

Niełatwa historia

Klasztor benedyktynek w Sierpcu został zlikwidowany w 1892 r. Mniszki przeniosły się do zgromadzenia w Łomży. Benedyktynki powróciły do sierpeckiego opactwa w 1947 r. Były to siostry repatriowane wówczas z Nieświeża - obecnie na terenie Białorusi. W ciągu kolejnych lat odbudowały zniszczone zabudowania klasztorne, znajdujące się na Wzgórzu Loret w sąsiedztwie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

W 2013 r. siostry benedyktynki podjęły prace remontowe na terenie zespołu klasztornego w Sierpcu. Wykonano mikropalowanie Wzgórza Loret, na którym położone są zabudowania klasztoru i kościoła, a celem tych działań, które ukończono w 2014 r., było zabezpieczenie wzniesienia przed osuwaniem, co zagrażało zabytkowym budynkom.

W 2015 r. w ramach prac remontowych wykonano kanalizację odprowadzającą wody deszczowe ze Wzgórza Loret, zabezpieczając w ten sposób wzniesienie przed rozmywaniem. Z kolei w 2016 r. podjęto wymianę pokrycia dachowego kościoła, odnowienie elewacji arkadowego łącznika z klasztorem, a także południowej części elewacji samych zabudowań klasztornych. Prace renowacyjne i remontowe prowadzone były przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.