„Po rozpatrzeniu sytuacji wspólnoty”
W komunikacie Kuria Diecezjalna Płocka wyjaśniła, że decyzja o zniesieniu sierpeckiego opactwa podjęta została „po rozpatrzeniu sytuacji wspólnoty” i za zgodą Kapituły Generalnej Kongregacji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce.
Na prośbę sióstr benedyktynek watykańska Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wyraziła zgodę na przekazanie diecezji płockiej zabudowań klasztornych wraz z kościołem.
Rzecznik diecezji płockiej Ilona Krawczyk-Krajczyńska powiedziała w środę PAP, iż ustalono, że zniesienie opactwa mniszek benedyktynek w Sierpcu nastąpi z dniem 1 lutego 2027 r.
Co z siostrami z Sierpca?
Kuria Diecezjalna Płocka przypomniała, że historia mniszek benedyktynek w Sierpcu sięga początku XVII wieku. „Siostrom, które w ostatnich latach tworzyły sierpecką wspólnotę, życzymy, aby z wiarą i ufnością nadal realizowały swoje powołanie i benedyktyński charyzmat w nowych wspólnotach” - przekazano w komunikacie.
Kongregacja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce wyjaśniła natomiast, że po zniesieniu sierpeckiego opactwa „siostry będą kontynuować życie zakonne we wspólnotach benedyktyńskich w Jarosławiu, Żarnowcu i Łomży”. „Każda z nich znajdzie tam miejsce, by dalej realizować swoje powołanie” - podkreślono w informacji.
Od 1624 roku
Historia opactwa mniszek reguły św. Benedykta w Sierpcu rozpoczęła się w 1624 r., gdy z inicjatywy ówczesnej właścicielki części tamtejszych dóbr Zofii Potulickiej, siostry zakonne zostały tam sprowadzone ze zgromadzenia w Chełmnie. W Sierpcu benedyktynki utworzyły ośrodek modlitwy i kontemplacji przy istniejącym już od XV wieku sanktuarium maryjnym.
Kult sierpeckiej Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei związany jest z objawieniem kleryka Andrzeja w 1483 r., w czasie, gdy w okolicy panowało „morowe powietrze”.
W 1484 r. w miejscu objawienia wzniesiono drewnianą kaplicę, a cztery lata później murowaną świątynię, którą konsekrował biskup płocki Piotr z Chotkowa. W 1513 r. kościół uległ spaleniu i na jego miejscu wzniesiono nową budowlę. Tam też znalazła się czczona do dziś przez wiernych drewniana figura Madonny z Dzieciątkiem - Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei, pochodząca prawdopodobnie z II połowie XIV wieku, którą w 1983 r. koronował kardynał Franciszek Macharski.
Niełatwa historia
Klasztor benedyktynek w Sierpcu został zlikwidowany w 1892 r. Mniszki przeniosły się do zgromadzenia w Łomży. Benedyktynki powróciły do sierpeckiego opactwa w 1947 r. Były to siostry repatriowane wówczas z Nieświeża - obecnie na terenie Białorusi. W ciągu kolejnych lat odbudowały zniszczone zabudowania klasztorne, znajdujące się na Wzgórzu Loret w sąsiedztwie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
W 2013 r. siostry benedyktynki podjęły prace remontowe na terenie zespołu klasztornego w Sierpcu. Wykonano mikropalowanie Wzgórza Loret, na którym położone są zabudowania klasztoru i kościoła, a celem tych działań, które ukończono w 2014 r., było zabezpieczenie wzniesienia przed osuwaniem, co zagrażało zabytkowym budynkom.
W 2015 r. w ramach prac remontowych wykonano kanalizację odprowadzającą wody deszczowe ze Wzgórza Loret, zabezpieczając w ten sposób wzniesienie przed rozmywaniem. Z kolei w 2016 r. podjęto wymianę pokrycia dachowego kościoła, odnowienie elewacji arkadowego łącznika z klasztorem, a także południowej części elewacji samych zabudowań klasztornych. Prace renowacyjne i remontowe prowadzone były przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.