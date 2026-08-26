Wybuch gazu w Gocławiu. 35-latka w szpitalu

RMF24

35-letnia kobieta trafiła do szpitala po wybuchu gazu w domu w Gocławiu na Mazowszu. Na zdjęciach widać, że budynek jest poważnie uszkodzony.

Wybuch miał miejsce dziś rano - przed godz. 7:30 policjanci z komendy w Garwolinie dostali sygnał o zawaleniu się ściany domu.

Okazało się, że dom jest uszkodzony po wybuchu gazu, który ulatniał się z butli. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala ranną 35-latkę.

Oprócz niej w domu była 58-letnia kobieta oraz dwoje dzieci (6 i 7 lat) - żadna z tych osób nie została poszkodowana.

Stan budynku będą sprawdzać inspektorzy nadzoru budowlanego. Policja zajmie się badaniem przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.

Policja i straż pożarna na miejscu eksplozji (fot. KPP Garwolin) / Policja