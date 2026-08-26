Wybuch gazu w Gocławiu. 35-latka w szpitalu

Wybuch miał miejsce dziś rano - przed godz. 7:30 policjanci z komendy w Garwolinie dostali sygnał o zawaleniu się ściany domu.
Okazało się, że dom jest uszkodzony po wybuchu gazu, który ulatniał się z butli. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala ranną 35-latkę.
Oprócz niej w domu była 58-letnia kobieta oraz dwoje dzieci (6 i 7 lat) - żadna z tych osób nie została poszkodowana.
Stan budynku będą sprawdzać inspektorzy nadzoru budowlanego. Policja zajmie się badaniem przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.