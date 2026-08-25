17-latka w ciężkim stanie. Apel policji po wypadku na Lubelszczyźnie

RMF24

Trzy osoby trafiły do szpitali po wypadku w Glinniku (powiat lubartowski) na Lubelszczyźnie. Jedna z nich - 17-latka - jest w stanie ciężkim.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, wypadek miał miejsce w poniedziałek po godz. 13. Za kierownicą Volkswagena siedział 43-latek.

Z ustaleń policjantów wynika, że na prostym odcinku drogi kierowca osobówki zjechał nagle na pobocze, a później do pobliskiego lasu. Tam pojazd uderzył w drzewo.

Zdjęcie z miejsca wypadku w Glinniku (fot. KPP Lubartów) / Policja

Najciężej ranna w wypadku została 17-letnia pasażerka. Jej stan określany jest jako ciężki. Oprócz niej do szpitali trafili także 13-latka i 43-letni kierowca. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Policja informuje też, że mężczyzna nie ma zakazu prowadzenia pojazdów.

Na razie nie wiadomo, dlaczego auto nagle zjechało z drogi. Policja będzie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.

Chwila dekoncentracji, trudne warunki lub niedostosowanie prędkości mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych pasażerów zależy w głównej mierze od odpowiedzialnych decyzji za kierownicą - przypomina młodszy aspirant Marcin Bajon z lubartowskiej policji.



Zdjęcie z miejsca wypadku w Glinniku (fot. KPP Lubartów) / Policja