RMF24

Dziś zostanie przesłuchany 55-letni kierowca autobusu miejskiego, który miał wczoraj wypadek w Warszawie. Rannych zostało sześć osób. Sceny, które rozegrały się pod wieczór w stolicy, mroziły krew w żyłach.

W niedzielę o 18:22 stołeczna policja dostała zgłoszenie o wypadku autobusu linii 186. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus linii 186 miał najpierw zderzyć się z tramwajem, a następnie odjechać w kierunku ronda. Uszkodził po drodze kilkanaście samochodów i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Zepchnął do niego również jedno z aut.

Miejsce wypadku w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie, fot. Paweł Supernak / PAP

Poszkodowanych zostało sześć osób. Dwie z nich – w tym nieletnia – trafiły do szpitala.

Kierowca autobusu był trzeźwy, również wynik narkotestu był negatywny. Dziś 55-latek zostanie przesłuchany.

Według wstępnych ustaleń powodem zdarzenia była awaria układu kierowniczego. Wskazał na nią nadzór ruchu technicznego. O takiej awarii mówił również sam kierowca. Mężczyzna mówił, że miał problemy z hamowaniem.

Uszkodzone samochody osobowe w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie fot. Paweł Supernak / PAP

Uszkodzone samochody osobowe w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie fot. Paweł Supernak / PAP