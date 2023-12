Terapie indywidualne, rodzinne, warsztaty dla rodziców i grupy terapeutyczne dla dzieci - m.in. z takiej pomocy będą mogli korzystać młodzi ludzie, którzy znajdą się pod opieką nowo otwartego centrum zdrowia psychicznego na warszawskiej Woli. Placówka jeszcze w tym roku przyjmie pierwszych pacjentów.

Centrum zdrowia psychicznego w nowej odsłonie / Magdalena Grajnert / RMF FM

Specjalne pomieszczenie dla rodziców, w którym można przygotować posiłek dziecku i je nakarmić, komfortowe gabinety do terapii indywidualnej i grupowej, sala wykładowa - tak prezentuje się właśnie otwarte centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskiej Woli. Ze wsparcia będą mogli korzystać pacjenci w wieku do 21 lat.

Nad dopracowaniem wszystkiego w szczegółach pracował architekt i zespoły terapeutyczne, także jeśli chodzi o kolor ścian, dobór mebli, urządzenie gabinetów, kubaturę tych pomieszczeń - mówił dziennikarce RMF FM Magdalenie Grajnert dr nauk med. Cezary Żechowski, szef Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Placówka ma finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, więc z jej oferty może skorzystać każdy. Natomiast nasza oferta środowiskowa będzie węższa, bo nasze zespoły mobilne będą jeździły do rodzin na Wolę i spotykały się z dziećmi, które z jakichś powodów nie mogą do nas dotrzeć, albo są wskazania, żebyśmy my tam byli - dodał.

Wcześniej był unijny program

W Szpitalu Wolskim od 2021 roku realizowany był unijny program środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży POWER, którego głównym założeniem była holistyczna pomoc dla pacjentów i ich bliskich na terenie Woli. W jego ramach powstało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCP). Tą formą pomocy objęto ponad pół tysiąca rodzin. ŚCP znajduje się w pawilonie nr 11 szpitala.

Ponieważ program unijny dobiega końca, Warszawa chce kontynuować to wsparcie w ramach miejskiego projektu, zmieniając nieco jego formułę. Warszawa przeznaczyła na przebudowę oraz wyposażenie nowego wolskiego centrum zdrowia psychicznego niemal 7 mln zł.

"Jeszcze w grudniu będą się tu mogli zgłaszać pierwsi pacjenci, a co ważne, wizyty odbywają się bez skierowania" - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, cytowany na stronie internetowej stołecznego ratusza. Jak dodał, "placówka oferuje dzieciom i nastolatkom w kryzysie psychicznym m.in. psychoterapię indywidualną i grupową, konsultacje rodzinne, warsztaty i grupy dla rodziców".

Z oferty Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego na Woli mogą również korzystać szkoły i inne placówki zajmujące się edukacją i opieką nad dziećmi.

Do zapisania się do wolskiego centrum zdrowia psychicznego dla młodych pacjentów, nie jest potrzebne skierowanie, wyjątkiem jest oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Jak zmieniło się wolskie centrum zdrowia psychicznego?

Ze środków miasta zakupiono m.in. narzędzia do diagnozy psychologicznej, narzędzia terapeutyczno-diagnostyczne, narzędzia terapeutyczne do wspomagania integracji sensorycznej, technik relaksacyjnych i zajęć wyciszających, sprzęt komputerowy, meble medyczne i meble biurowe.

"Po modernizacji piętra, na terenie 460 m kw. powstało 10 komfortowych gabinetów przystosowanych do prowadzenia terapii indywidualnej i rodzinnej, dwie sale do prowadzenia terapii grupowej, gabinet pielęgniarski i zaplecze socjalne. Do dyspozycji pacjentów, w celach terapeutycznych będzie również ponad 120-metrowy taras w budynku oraz plac zabaw i ogród sensoryczny o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m. kw., które znajdują się w pobliżu pawilonu nr 11 na terenie Szpitala Wolskiego" - wylicza Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, cytowana przez um.warszawa.pl.

Trzypoziomowy system

Jak przypomina Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach opieki psychiatrycznej dla dzieci i nastolatków, w Polsce funkcjonuje trzypoziomowy system.

"Pierwszy poziom to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, w których świadczenia udzielane są w trybie ambulatoryjnym, przez psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. Ośrodki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej), wizyty i porady. Przeznaczone są dla osób, które nie wymagają diagnozy psychiatrycznej lub farmakoterapii" - czytamy na stronie internetowej urzędu.

W ramach tego poziomu w miejskich podmiotach funkcjonuje 8 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży m.in. na terenie Śródmieścia, Woli, Ursusa, Ochoty, Bielan, Białołęki, Wawra.

Stołeczny ratusz przypomina, że "drugi poziom opieki psychiatrycznej obejmuje funkcjonowanie centrum zdrowia psychicznego, gdzie młodzi pacjenci mają dostęp do szerszego zakresu świadczeń, niż w ośrodkach opieki psychologicznej". "Na tym poziomie są pod opieką lekarzy psychiatrów oraz prowadzona jest bardziej zaawansowana opieka terapeutyczna. Centra obejmują opieką psychiatryczną pacjentów, którzy mają już za sobą terapię w ośrodkach pierwszego poziomu referencyjnego. Wsparcie w tym zakresie oferuje 8 miejskich podmiotów leczniczych m.in. poradnie na Żoliborzu, Woli, Ursynowie, Ochocie, Pradze-Północ i Pradze-Południe" - podaje urząd.

Najbardziej specjalistyczną pomoc w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego (III poziom referencyjny) udzielają wysokospecjalistyczne placówki, do których wymagane jest skierowanie.